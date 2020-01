Aleksander Barkov rohmusi pisteitä – Huberdeau nousi Olli Jokisen ohi Floridan kaikkien aikojen pisteykköseksi

Aleksander Barkov lihotti kauden pistesaldoaan osumalla ja kahdella maalisyötöllä jääkiekon NHL:ssä. Samalla Barkovin edustama Florida Panthers nappasi vakuuttavan 8–4-kotivoiton Toronto Maple Leafsista.

Barkov on tehnyt tällä kaudella keskimäärin yli pisteen ottelua kohden, sillä hänen saldonsa 45 pelissä on 14+35=49. Suomalaistähti on NHL:n pistepörssissä sijalla 14.

Torontoa vastaan Barkov viimeisteli maalinsa avauserässä ja vei joukkueensa 2–0-johtoon. Osuma syntyi maalin läheltä. Toisessa erässä Barkov syötti Frank Vatranon ja Jonathan Huberdeaun maalit.

Floridan pelaaminen oli ottelun alkupuolella melkoista rokkenrollia, sillä joukkue johti toisen erän alussa jo 5–0. Toronto sai kuparisensa rikki, ja sen jälkeen Florida karkasi 7–1-johtoon.

Huberdeau vietti juhlailtaa, sillä hän nousi Floridan seurahistorian ykköspistemieheksi ohi uransa lopettaneen Olli Jokisen. Huberdeau on kerännyt 512 runkosarjan ottelussaan pisteet 143+277=420. Jokinen tehoili Floridan paidassa 567 runkosarjan pelissään pisteet 188+231=419.

Myös Barkov ohittanee Jokisen, sillä hänellä on koossa 394 pistettä (149+245). Barkovilla on tilillään 458 ottelua.

Torontoa vastaan Huberdeau keräsi tilastoihinsa pisteet 1+1. Huberdeau sai Barkovilta kehut.

– Hän on ollut tällä kaudella erittäin hyvä. Odotamme innolla tämän jatkuvan, Barkov iloitsi Floridan kotisivuilla.

Juuse Saros torjui nollapelin

Muissa Suomen aikaa varhain maanantaina päättyneissä otteluissa Nashville haki 1–0-vierasvoiton Winnipegistä, Minnesota hävisi kotonaan Vancouverille 1–4, New Jersey kaatoi kotonaan Tampa Bayn 3–1, Arizona hävisi voittolaukauskisassa kotonaan Pittsburghille 3–4 ja Buffalo kuritti vieraissa Detroitia 5–1.

Suomalaispelaajista Barkovin lisäksi pisteille pääsivät Buffalon Rasmus Ristolainen (1+0) ja Henri Jokiharju (0+1) sekä Pittsburghin Juuso Riikola (0+1) ja Toronton Kasperi Kapanen (0+1).

Juuse Saros pelasi hienon ottelun Nashvillen maalilla ja torjui kauden ensimmäisen nollapelinsä.