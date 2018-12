Alkukauden odotetuin ottelu Futsal-Liigassa – pystyykö JoSePa yllättämään kotimatollaan myös ”Suomen parhaan joukkueen” Jyväskylästä?

Miesten Futsal-Liiga jatkuu keskiviikkoiltana parin viikon maaottelutauon jälkeen. Huomenna Joutsassa pelataankin keskisuomalaisittain ehdottomasti alkukauden odotetuin ottelu, kun sarjanousija JoSePa saa vieraakseen hallitsevan mestarin Jyväskylästä eli Kampuksen Dynamon.



Samalla kyseessä on kauden ensimmäinen virallinen Keski-Suomen paikallisvääntö.



Uutena joukkueena täksi kaudeksi liigakartalle noussut Joutsa on toistaiseksi selvinnyt tulikasteestansa mainiosti. JoSePa on tällä hetkellä sarjataulukossa seitsemäntenä voitettuaan viisi ottelua ja hävittyään neljä. Ennen maaottelutaukoa joutsalaiset hakivat puhtaan 0-3 voiton FC Kemin kotiluolasta Markus Rautiaisen kahdella ja Jose Ikosen yhdellä osumalla.



- Kausi lähti käyntiin jopa odotettua paremmin. Sen jälkeen oli pieni suvantovaihe, mutta viime ottelut ovat olleet jälleen todella positiivisia, Ikonen kommentoi.



Ikonen, Rautiainen sekä Jesse Kalliokoski tuntevat erityisen hyvin keskiviikkona Joutsaan saapuvan KaDy-ryhmän. He edustivat vielä viime kaudella jyväskyläläisiä, kun kevät päättyi mestaruusjuhliin. Nytkin KaDy jyrää vakuuttavasti runkosarjan piikkipaikalla. Ainoan tappionsa KaDy on kokenut jatkoajan ja rangaistuspotkukilpailun jälkeen Sievi Futsalia vastaan.



- Onhan KaDy ylivoimaisesti Suomen paras jengi. Vaikka joukkueesta joitakin pelaajia lähti, ovat he saaneet kovia ulkomaalaisvahvistuksia. Ei KaDy viime kaudesta ainakaan heikentynyt ole, Ikonen arvelee.



Ennestään nimekäs KaDy on vahvistunut alkukauden aikana vielä brasilialaisella taiturilla, joka kantaa nimeä Newton de Souza Queiroz Jr. Viidessä pelaamassaan liigaottelussa Newton Jr. on iskenyt hurjat 12 maalia. Ennen maaottelutaukoa KaDy voitti vieraissa tamperelaisen PP-70:n lukemin 1-4, ja Newton Jr. iski KaDyn jokaisen osuman.



Tästä huolimatta Ikonen ei epäile, etteikö JoSePa voisi kotikentällään pystyä jälleen urotekoihin. Siellä JoSePa on osoittanut olevansa erittäin hankala kaadettava. Joutsalaiset ovat voittaneet syksyn aikana pienikokoisella kotimatollaan muun muassa kestomenestyjät Sievin ja Ilveksen.



- Meidän vahvuus on yhtenäisessä puolustamisessa. Etenkin hieman pienikokoisessa kotisalissa pystytään haastamaan kenet tahansa. Lisäksi kotiyleisö antaa Joutsassa huikean tuen, jalkapallon puolella FC Vaajakosken kanssa äskettäin sopimuksen solminut Ikonen kiittelee.



Viime kauden jälkeen KaDysta JoSePaan siirtynyt kolmikko on pystynyt auttamaan sarjanousijaa monella rintamalla. Rautiainen on joukkueen pistekärki tehoin 8+4=12. Ikonen ja Kalliokoski ovat vahvoja erityisesti puolustussuuntaan.



- Ollaan pystytty tuomaan uusia taktisia asioita ja osaamista esimerkiksi erikoistilanteisiin. Lisäksi tunnemme muut liigajoukkueet, mikä auttaa valmistautumisessa otteluihin, Ikonen pohtii.



Futsal-Liigaa Joutsan liikuntahallissa: Keski-Suomen paikallisottelu JoSePa – KaDy pelataan keskiviikkona 12. joulukuuta klo 19:00.