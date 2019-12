Alppihiihtokuningatar Lindsey Vonn kosi NHL-rakastaan jouluna: "Naiset eivät ole ainoita, joiden tulisi saada kihlasormuksia"

Alppihiihdon supertähtiin kuuluva, uransa jo lopettanut yhdysvaltalainen Lindsey Vonn, 35, yllätti joulunpyhinä sekä poikaystävänsä että urheilumaailmaa seuraavan yleisön.

Vonn kertoi Twitterissa kosineensa poikaystäväänsä, kanadalaista jääkiekkopuolustaja P. K. Subbania, 30. Subban pelaa NHL-joukkue New Jersey Devilsissä.

Erikoiseksi kosinnan tekee se, että pariskunta meni kihloihin jo viime kesänä Subbanin kosittua Vonnia. Tuolloin muun muassa Ilta-Sanomat uutisoi hulppean smaragdisormuksen maksaneen yli 270 000 euroa.

Nyt Vonn kuitenkin ilmoitti Twitterissä kosineensa poikaystäväänsä "vastoin perinteitä".

– Naiset eivät ole ainoita, joiden tulisi saada kihlasormuksia, Vonn kirjoittaa ja käyttää julkaisussaan aihetunnistetta tasa-arvo.

Kuvassa kihlapari poseeraa samanlaisissa pyjamissa koiriensa kanssa. Julkaisussa on kuva myös Subbanin sormuksesta.

Merry Christmas and happy holidays everyone!! On our 2 year anniversary, in a “non traditional” move, I asked PK to marry me and he said, Yes ☺️! Women aren’t the only ones who should get engagement rings! #MerryChristmas #equality pic.twitter.com/hhdm85RoWi