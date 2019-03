Amirkhani on voitonvarma seuraavasta ottelustaan – "Syön hänet elävältä"

Vapaaottelija Makwan Amirkhani kohtaa seuraavassa ottelussaan britti Chris Fishgoldin 1. kesäkuuta Tukholmassa.

Fishgold, 26, on otellut aiemmin kahdesti UFC-tasolla. Koossa on voitto ja tappio. 30-vuotias Amirkhani on voittanut neljä viidestä UFC-ottelustaan.

Amirkhanin edellisestä UFC-ottelusta tulee kesäkuussa yli vuosi. Hän kukisti viime toukokuun lopussa Liverpoolissa yhdysvaltalaisen Jason Knightin hajaäänin.

Ottelemisensa paljolti painiotteisiin perustava Fishgold on sattumoisin kotoisin juuri Liverpoolista. Niin ikään painitaustainen Amirkhani on vuorenvarma voitostaan.

– Nyt loppuu pelleily. Olisin odottanut top 10 -vastustajaa, mutta tästä kaverista pitää nyt tehdä esimerkki, että kuulun kärkijoukkoon. Syön hänet elävältä, höyhensarjassa otteleva Amirkhani uhoaa.

Amirkhani teki alkuvuodesta 2017 UFC:n kanssa uuden neljän ottelun mittaisen sopimuksen. Kesäkuun alun kohtaaminen on UFC-sopimuksen kolmas ottelu. Se määrittelee pitkälti Amirkhanin tulevaisuuden UFC:ssä.

Vaikka Amirkhani on sulkenut tappion mahdollisuuden mielestään, vapaaottelukehässä voi sattua kaikenlaista.

– Jos rehellinen olen, tappion tullessa varmaan lopettaisin urani. Niin ei käy, Amirkhani vakuuttaa.

"Kipinä on taas löytynyt"

Amirkhani perustelee pitkää ottelutaukoaan sillä, että hän on fysiikkavalmentajansa Viljo Niemeläisen johdolla eliminoinut heikkouksiaan ja harjoitellut todella kovaa. Treeniohjelmaan ovat ilmestyneet 8–10 kilometrin mittaiset juoksulenkit aamuisin.

– Kipinä on taas löytynyt. Olen tehnyt enemmän töitä nyrkkeilyn eteen kuin koskaan ja olen innoissani, kun voin palata kehään uusien aseiden kanssa. Moni tulee yllättymään, Amirkhani kertoo.

Hänen treeninsä jatkuvat ensin Dubaissa ja sitten Irlannin Dublinissa samoissa maisemissa, joissa Amirkhani on valmistautunut aiempiin otteluihinsa.

– Mikäli aika riittää ja saan viisumin, tarkoitus on mennä myös Miamiin harjoittelemaan Conor McGregorin kanssa, Amirkhani viittaa irlantilaiskuuluisuuteen, joka on pitänyt hallussaan kahdenkin eri painoluokan UFC-mestaruutta.

Tukholman UFC-illan pääottelussa nähdään ruotsalaistähti Alexander Gustafsson, joka kohtaa kotiyleisön edessä Yhdysvaltain Anthony Smithin.