Ammattinyrkkeilyn suurottelut ovat tukevasti jumissa – BBC:n asiantuntija uskoo, että seuraavat isot tapahtumat vasta kevätkesällä 2021

Suomalaisella raskaan sarjan ammattilaisnyrkkeilijällä Robert Heleniuksella on kova kuume otteluun maailmanmestaruudesta. Se voisi olla hänen ulottuvillaan jopa yhden näyttävän ja arvokkaan voiton jälkeen, mutta nyt uran huipennuksen tiellä on myös koronavirus.

Britannian yleisradioyhtiön BBC:n nyrkkeilyasiantuntija Steve Bunce arvioi maanantaina radiossa, että lajin suurottelut saattavat lykkääntyä koronapandemian takia annettujen viranomaismääräysten takia pitkälle ensi vuoteen.

– Tätä tilannetta hämmennetään 7–8 kuukautta, enkä usko, että näemme mitään isoja otteluita ennen kuin huhti-, touko- tai kesäkuussa ensi vuonna, Bunce arvioi BBC:n haastattelussa.

Ammattinyrkkeilyssä puuhaillaan tv-otteluita ilman yleisöä. Ne alkavat kuitenkin näyttää taloudellisesti epävarmoilta, eikä niitä ole helppo järjestää matkustusrajoitusten takia. Virus aiheuttaisi myös lisäpaineita otteluiden pelastuspalvelulle.

Toinen aalto pelottaa

Bunce pelkää myös viruksen mahdollista toista aaltoa.

– En ole virustilanteen asiantuntija, mutta kaikki odottavat toista aaltoa, Bunce muistutti.

– Ensi vuonna meillä on ainakin teoriassa enemmän tietoa viruksesta ja tilanteestamme, eikä meillä ole tässä asiassa varaa virheisiin. Nyt ei voi ottaa varaslähtöä.

Bunce kertoi, etteivät tärkeimmät ottelujärjestäjät Frank Warren, Bob Arum ja Eddie Hearn ole tällä hetkellä valmiita suuriin järjestelyihin rakentaakseen isoja tapahtumia loppukesään.

Monia suurten areenoiden ottelutapahtumia on peruutettu. Raskaassa sarjassa Heleniuksen tavoitteena on Anthony Joshuan WBA-titteli, mutta tämän ottelua bulgarialaista Kubrat Pulevia vastaan siirrellään yhä myöhemmäksi kesään ja syksyyn.

Myös Tyson Furyn ja Deontay Wilderin yhteenotto meni odotteluksi.

Raha on tiukassa

Furyn ja Wilderin kolmas ottelu piti järjestää heinäkuussa. Nyt tavoitteena on lokakuu, mutta Arum on jo myöntänyt, että ottelun odotettua tuottoa on vaikea rakentaa nykytilanteessa.

Järjestäjä menettää noin 15 miljoonan euron pääsylipputulot, jos yleisö suljetaan tapahtumasta. Lisäksi Arum epäilee, että 80 dollaria maksukanavan yhdestä ottelusta voi olla monille liikaa koronan rapauttamassa taloustilanteessa.

– Miten monella on nykytilanteessa varaa maksaa 80 dollaria tv-ottelusta, Arum kysyi ESPN:n haastattelussa.

– Tiedämme, että monet rahoittavat tv-maksun kutsumalla kotiinsa ison, rahapottiin osallistuvan joukon katsojia. Mutta kukapa olisi nyt valmis avaamaan kotinsa ovet isolle ihmisjoukolle.