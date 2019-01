Kaisa Mäkäräinen sijoittui 21:nneksi ampumahiihdon maailmancupin naisten pikakilpailussa Saksan Ruhpoldingissa. Mäkäräinen ampui kaksi sakkoa ja jäi 1.14,4 kisan voittaneesta Slovakian Anastasija Kuzminasta. Italian Lisa Vittozzi oli toinen ja Ruotsin Hanna Öberg kolmas. Kärkikolmikko ampui molemmat paikat puhtaasti.

Mäkäräinen voitti kauden viidestä ensimmäisestä cup-kisasta kolme, mutta sen jälkeisistä kuudesta kisasta tämänpäiväinen 21:s sija on hänelle paras. Mäkäräisen ampumasuoritukset ovat hyvän alkukauden jälkeen olleet kehnoja, ja sakot molemmilta paikoilta veivät menestyssaumat tänäänkin.

Mäkäräinen oli kahden sakon naisista kisassa toiseksi korkeimmalla sijoittunut, edelle ehti vain Saksan Denise Herrmann (17:s). Hiihtovauhdissa Mäkäräinen oli viidenneksi nopein.

– Vähän parempaa, mutta ei se nyt vain valitettavasti riitä vieläkään. Suksella en ollut tänään ihan niin hyvä, kuin olisin halunnut olla. 12 sekuntia nopeimmalle hiihtäjälle on vähän turhan paljon. Mutta yritän itse uskoa omaan tekemiseeni, se on ainoa keino miten täältä voi nousta. Kisoja on edessä ja mitä tahansa voi tapahtua, Mäkäräinen kommentoi tiedotteessa.

Mäkäräinen kertoi, että on taistellut joulun alla kisatusta Nove Meston maailmancupista lähtien selkäongelmien kanssa.

– Varsinkin vasemmalla puolella on oireita ja mietittiin, että näkyykö se pystyammunnassa. Kun ottaa pystyasennon, niin tuntuu, että kroppa kiristyy ja vasemmalle kädelle tulee vähän turhan paljon jännitystä. Ei ole ihan sellainen rento asento. Tosi paljon ollaan koitettu tehdä fyssareiden kanssa hommia ja se ei oikein lähde laukeamaan. Pitää koittaa olla ajattelematta sitä ja tehdä vain se paras mihin pystyy.

Suvi Minkkinen oli 61:s, Laura Toivanen 80:s ja Venla Lehtonen 90:s. Minkkinen ja Toivanen selvittivät kisan yhdellä sakolla, Lehtonen ampui kolme ohi.

Maailmancupin kärjessä jatkaa 11/26 kilpailun jälkeen Italian Dorothea Wierer, joka oli tänään kuudes. Mäkäräinen on kahdeksantena, mutta eroa Wiereriin on jo 169 pistettä ja toisena olevaan Vittozziin 143.

Naisten cup Ruhpoldingissa jatkuu lauantaina viestillä, jonka Mäkäräinen jättää väliin. Henkilökohtaisiin koitoksiin palataan sunnuntain yhteislähdöllä.

Veljekset kaksoisvoittoon Ruhpoldingin sprintissä

Johannes Thingnes Bö otti jo kahdeksannen voittonsa ampumahiihdon maailmancupissa tällä kaudella, kun hän rutisti ykköseksi Saksan Ruhpoldingissa kisatussa miesten pikakilpailussa. Päivä oli norjalaisveljesten, sillä isoveli Tarjei Bö oli toinen 7,9 sekuntia Johannesta perässä.

Pikkuveli ampui yhden sakon isoveljen selvittäessä 10 kilometrin kisan puhtaalla ammunnalla.

– Päätin hyökätä ammuntaan, silloin olen parhaimmillani. Pieniä toiveita oli (voitosta), mutta viimeisellä kierroksella tajusin ettei onnistu, Tarjei Bö tiivisti veljesten välienselvittelyn.

– Eikö hän nyt olisi voinut antaa tämän (voiton) minulle, Tarjei myhäili vielä.

Saksan Benedikt Doll oli kolmas ja ranskalaissuuruus Martin Fourcade neljäs. Viidenneksi sijoittunut Venäjän Aleksandr Loginov on maailmancupissa toisena 150 pisteen päässä Johannes Thingnes Bösta, jolta on jäänyt voitto ottamatta vain kolmessa cup-kisassa tällä kaudella.

Suomalaiset jäivät kärkivauhdista selvästi. Olli Hiidensalo oli 58:s, Tero Seppälä 64:s, Jaakko Ranta 93:s ja Tuomas Grönman 98:s. Hiidensalo ampui yhden sakon, Seppälä ja Ranta kaksi ja Grönman kolme.

Miesten cup Ruhpoldingissa jatkuu perjantaina viestillä. Henkilökohtaisiin koitoksiin palataan sunnuntain yhteislähdöllä.