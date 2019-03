Ampumahiihdon MM-kisoissa nähdään keskisuomalaista väriä – Suvi Minkkisellä on iso rooli viestijoukkueessa

Ampumahiihdon MM-kisoissa on yksi urheilija myös Keski-Suomesta. Joutsassa kasvanut Suvi Minkkinen edustaa edelleen Joutsan Pommia. Minkkinen on tosin asunut jo viisi vuotta Joensuussa, sillä hän on opiskellut kauppatieteitä Itä-Suomen yliopistossa.

– Opinnot ovat loppusuoralla ja valmistun keväällä, Minkkinen kertoi.

Minkkinen valittiin yllättäen Suomen olympiajoukkueeseen vuosi sitten Etelä-Korean talvikisoihin. Valinta MM-kisoihin ei tainnut olla minkäänlainen yllätys?

– Olen tehnyt aika tasaisia suorituksia tällä kaudella ja ollut IBU-cupissa parhaimmillaan yhdeksäntenä, vaikka hiihto ei ollutkaan kauden parasta. Mutta ainahan sitä jännittää ennen kuin valinnat on tehty, Minkkinen tuumasi.

Minkkinen, 24, debytoi maailmancupissa kaudella 2017–18, joten ampumahiihtäjänä hän on vasta uransa alussa.

– Eihän se ole vielä realistista, että pystyisin hätyyttelemään kärkisijoja. Jos pystyn tekemään kauden parasta, niin henkilökohtaisilla matkoilla on tavoitteena päästä 40 parhaimman joukkoon, Minkkinen sanoi.

Minkkisen mukaan hän on lähempänä maailman kärkeä ammunnassa kuin hiihdossa.

– Olen penkalla aika nopea ampuja ja aika hyvin ovat taulutkin kaatuneet, Minkkinen totesi.

– Olen mennyt hiihdossakin eteenpäin. Kun kauden 2017–18 lopulla pääsin just ja just takaa-ajoon nolla-ammunnalla, niin viime kauden lopussa olin samassa tilanteessa yhdellä sakolla, Minkkinen huomautti.

Minkkisen rooli Suomen joukkueessa kasvoi viikonloppuna, kun Mari Eder ilmoitti vetäytyvänsä MM-kisoista. Se tarkoittaa muun muassa enemmän vastuuta naisten viestissä, kun Suomen naisten joukkue typistyi neljään urheilijaan. Kaisa Mäkäräisen ja Minkkisen lisäksi MM-kisoissa kilpailevat naisista Venla Lehtonen ja Laura Toivanen.

– Tykkään viesteistä todella paljon. Arvostan ne yhtä korkealle kuin henkilökohtaiset kilpailut, Minkkinen sanoi.

Minkkinen on ehdolla ladulle jo MM-kisojen avauspäivänä torstaina, jolloin kilpaillaan sekaviesti. Naisten viesti on ohjelmassa lauantaina 16. maaliskuuta.