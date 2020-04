Ampumahiihtoon vaihtanut maastohiihtohirmu ei säästele ruutia

Sprinttihiihdon olympiavoittaja, ruotsalainen Stina Nilsson yllätti maaliskuussa monet ilmoittamalla siirtyvänsä ampumahiihtäjäksi. Nilsson pääsi saman tien Ruotsin maajoukkueeseen mukaan, ja harjoittelu uuden uran alkumetreillä on ollut tiivistä. Niin vauhdikasta, että ampumahiihdon suurmaassa Norjassakin ihmetellään.

Norjalaislehti VG kertoi perjantaina, että Nilsson paukuttelee viikossa jopa 1 200 laukausta harjoitellessaan ampumista. Lukema on tuplasti sen, minkä miesten ampumahiihdon norjalaistähti Johannes Thingnes Bö parhaimmillaan ampuu viikossa. Bö arvioi VG:lle voivansa ampua 600 kutia viikossa, mutta yleensä miehellä tulee 100 laukausta 3–4 kertaa viikossa.

– 1 200 per viikko on aika paljon, vertaapa sitä keneen tahansa, Norjan maajoukkuejohtaja Per Arne Botnan pohtii.

– Laukausmäärä ei kerro mitään siitä, kuinka teet työsi (harjoittelun). En tiedä kuinka järkevää tuollainen määrä on, koska on paljon muitakin asioita, joita on tehtävänä ja joihin on keskityttävä, Botnan jatkoi Nilssonin kuvioista.

Botnanin mukaan norjalaiset ampuvat enimmillään 20 000 laukausta vuodessa. Bö on yksi vähiten ampuvista.

– Määrä vaihtelee urheilijasta urheilijaan. Johannes on tehokas, ja hänellä on itseluottamusta. Siksi hän ei tarvitse niin paljon ampumista, Botnan sanoo.

Ampumavalmentaja mielissään kehityksestä

VG:n mukaan Nilssonin tahti ei ole halvimmasta päästä. Harjoituksissa yksi patruuna maksaa noin yhden Norjan kruunun, eli kuukaudessa paukkuihin menee 4 800 kruunua eli noin 430 euroa. Kilpailuissa käytettävät ammukset ovat lähes tuplasti kalliimpia.

Oli miten oli, Nilssonin ampumavalmentaja Jean-Marc Chabloz on vaikuttunut nopeasta kehityksestä. Kaksikko on tehnyt töitä nyt kuukauden.

– Hän on paras mitä minulla on ollut (valmennettavana). Stina on oppinut ampumaan hyvin nopeasti, Chabloz kehui SVT:n sivuilla.

– Pidän siitä mitä olen nähnyt, mutta toki ampumahiihto on monimutkaista. Ampumapenkalle tulo, itse ammunta, poislähtö ja ampumasuoritukseen käytetty kokonaisaika nopeutuvat koko ajan. Kun itse kilpailin, käytimme ampumapaikalla tuplasti aikaa nykyiseen verrattuna. Tuossa on haastetta (Nilssonille), ja sen kanssa meillä lienee eniten tehtävää, aikoinaan neljät olympialaiset kilpaillut Chabloz jatkoi.