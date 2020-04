Ampumahiihtoon vaihtanut sprinttitykki Stina Nilsson heti Ruotsin maajoukkueeseen

Sprinttihiihdon olympiavoittaja, ruotsalainen Stina Nilsson yllätti pari viikkoa sitten ilmoittamalla siirtyvänsä ampumahiihtäjäksi. Latuhirmu pääsee heti huipputasolle uudessakin lajissa, sillä hänet on valittu mukaan Ruotsin maajoukkueeseen.

Ruotsin ampumahiihtoliitto kertoi tiistaina, että maajoukkueeseen luodaan kaksi "kehityspaikkaa". Nilsson saa niistä toisen.

– Stinalla on erityinen järjestely, joka keskittyy hänen ampumatyöskentelynsä kehittämiseen, päävalmentaja Johannes Lukas kertoi tiedotteessa.

Valmentaja Jean-Marc Chabloz kertoo jo vaikuttuneensa Nilssonin kyvyistä.

– Ajattelin heti, että vau, tässä on jotain. Olemme tehneet töitä kolme viikkoa, ja nyt jo hän ampuu 80-prosenttisesti korkean sykkeen kanssa. Ampuma-aika on vielä aika pitkä, mutta potentiaalia on kyllä selvästi havaittavissa, Chabloz sanoi Aftonbladetin mukaan.