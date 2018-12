Andersson vahvisti asemiaan Johaugin haastajana – Pärmäkoski hiihti viidenneksi Lillehammerissa

Therese Johaug on voittanut maailmancupin alkukauden molemmat normaalimatkan hiihdot, mutta Krista Pärmäkoski on vakuuttunut, että norjalaistähti on lyötävissä. Lauantaina Lillehammerissa Johaugin haastajien kaartiin ilmoittautui etenkin Ruotsin Ebba Andersson.

– On lohdullista katsoa, että Ebbakin oli niin lähellä Thereseä. Ei hän ole lyömätön, Pärmäkoski sanoi STT:lle ja arvioi, että vire paranee viikko viikolta.

Pärmäkoski hiihti viidenneksi 10 kilometrin vapaan hiihtotavan kilpailussa. Eroa voittaja Johaugiin kertyi melkoisesti, 43,5 sekuntia, mutta Pärmäkoski oli melko tyytyväinen.

– Uskalsin lähteä rohkeasti liikkeelle, mutta se ei kostautunut lopussa. Jaksoin lopussakin painaa hyvin, Pärmäkoski tuumi.

Hän pääsee Lillehammerin päätösmatkalle vajaan 40 sekunnin päässä johtavasta Charlotte Kallasta. Johaug lähtee 2,5 sekuntia lauantain kolmosen Kallan perään, ja Andersson starttaa perinteisen kympille kolmantena 14,3 sekuntia Kallan takaa.

– Luvassa on raastava kisa vesikelissä, Pärmäkoski ennakoi.

Andersson yllätti Johaugin

Andersson, 21, hiihti viime talvena Pyeongchangin olympialaduilla viestihopeaa ja oli yhdistelmäkisassa neljäs. Tällä kaudella hän nousi viikossa heittämällä maailmantähtien joukkoon. Andersson oli Kuusamossa ensi kertaa urallaan maailmancupin palkintosijalla hiihdettyään perinteisen kympillä kolmanneksi. Lillehammerissa hiihtotapa vaihtui vapaaksi, ja sija oli toinen.

Jopa Johaug yllättyi Anderssonin tasosta.

– En ollut laskenut häntä mukaan kärkitaisteluun, Johaug myönsi uutistoimisto TT:n mukaan.

Andersson arvioi pystyneensä nostamaan tasoaan kesän harjoituskaudella. Vasta kisat todistivat hänelle itselleenkin, että taso nousi tuntuvasti.

Maajoukkueeseen keväällä noussut Susanna Saapunki, 26, hiihti lauantaina uransa parhaan maailmancupin kisan ja oli 21:s.

– Kun saa paukuttaa vapaata tuohon nousuun, on aina ilo hiihtää, Saapunki sanoi Hiihtoliiton haastattelunauhalla.

Laura Mononen pääsi kolmantena suomalaisena pisteille 27. sijallaan, mutta totesi, että yrittää olla turhautumatta. Mononen tähyää paluuta edelliskauden tasolle, jolla hän taisteli usein sijoituksista kymmenen parhaan joukossa.

Niskanen taipui lopussa, Heikkinen jatkaa rakennustöitä

Iivo Niskanen vältteli tekemästä isoja johtopäätöksiä vapaan hiihtotavan kehittymisestään Lillehammerin toisenakaan kisapäivänä. Perjantain sprintin lyhyt rykäisy ei kelvannut hänelle mittariksi, ja lauantaina vertailukelpoisuutta vaikeutti raskas vesikeli.

– Erot muodostuvat isoiksi, kun oli ääriraskas keli, Niskanen kertasi STT:lle Lillehammerissa.

Niskanen päätyi 15. kilometrillä 22. sijalle ja hävisi norjalaisvoittaja Sjur Röthelle yli puolitoista minuuttia.

– Ei tullut huippuonnistuminen. Ihan mukiinmenevä, mutta tavoittelin vähän parempaa. Loppuun tuli aika iso taipuminen, Niskanen kertoi.

Hän lähtee sunnuntaina perinteisen hiihtotavan 15 kilometrille 23. sijalta. Kymmenen parhaan kasti on lähes 40 sekunnin päässä.

Matti Heikkinen tunnusti, että mieshiihdon kärki menee alkukaudella kovaa ja kaukana. Hän oli 30:s minuutin ja 51 sekuntia voittajalle hävinneenä.

– Täytyy rakentaa asioita kisojen kautta, ei ole muuta vaihtoehtoa. Nyt oli raskasta menoa, mutta puolikkaan napsun tai 0,7 napsua parempaa kuin Rukalla, Heikkinen heitti.