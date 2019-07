Seiväshyppääjä Saga Andersson selviytyi finaaliin yleisurheilun alle 20-vuotiaiden EM-kisoissa Ruotsin Boråsissa huolimatta siitä, että hänen seipäänsä katkesi verryttelyn aikana. Andersson ylitti 390 ensimmäisellään, joka riitti 12 parhaan joukkoon. Karsintarajan 415 ylitti ainoastaan venäläinen Aksana Gataullina.

Andersson selvisi ilmeisesti säikähdyksellä seipään katkeamisesta, vaikka satuttikin hieman sormeaan tärskyssä.

– Se oli ensimmäinen kerta minulle, kun seiväs katkesi niin, että olin sitä taivuttamasta. Etusormeen tuntumaan tuli vähän turvotusta, mutta sillä pystyi hyppäämään hyvin, hän kertoi Yleisurheilu.fi-sivuston jutussa.

Hieman enemmän harmia saattaa koitua siitä, että hän joutuu käyttämään nyt jäykempiä seipäitä. Katkennut hyppyväline olisi ollut tarpeen 405:n ylittämisessä. Toisaalta Anderssonin ei tarvitse nyt empiä eri seipäiden välillä.

Karsintakilpailussa kolmas yritys nousi korkealle, mutta päättyi silti riman putoamiseen.

– Ihan hyvillä fiiliksillä lähden finaaliin, Andersson ennakoi sunnuntaita.

Kiia Jullenmaa ja Minttu Koskiaho jäivät seiväskarsintaan tuloksella 370. Molempien loppusijoitus kilpailussa oli 19:s.

"Tosi helppo heitto"

Sara Killinen oli alle 20-vuotiaiden EM-yleisurheilussa naisten moukarinheittokarsinnan ykkönen. Killinen heitti Ruotsin Boråsissa ensimmäisellään kauden parhaansa 63,49 ja eteni vakuuttavasti finaaliin.

– Se oli tosi helppo heitto ja vähän yllättävä siinä mielessä, että verryttelyheitot eivät onnistuneet. Rinki oli vähän nahkean tuntuinen. Itse pidän sileämmästä. Siksi kastelin nyt kengänpohjat, mutta en tiedä, auttoiko se vai oliko se enemmän henkinen juttu, Killinen sanoi Urheiluliiton tiedotteessa.

Toiseksi karsinnassa heitti Ukrainan Valeria Ivanenko tuloksella 63,36. Karsintarajan 61 metriä ylitti viisi heittäjää. Finaali on lauantaina.

– Tarkoituksella on koetettu pidätellä kuntoa, etteivät ne pitkät heitot tulisi missään pikkukisoissa vaan täällä. Se näyttäisi toimineen hyvin, Killinen iloitsi.

Julia Kivinen sijoittui tuloksella 57,86 karsinnan 15:nneksi. Hän ei yltänyt finaaliin.

– Jokaisessa heitossa oli hyviä aineksia, mutta missään niistä kaikki palaset eivät loksahtaneet kohdalleen, Kivinen sanoi.

Helander pinnisti aikavertailulla esteiden finaaliin nuorten EM-kisoissa

Eemil Helander juoksee sunnuntaina alle 20-vuotiaiden EM-kisojen 3 000 metrin esteiden finaalissa. Hän tuli maaliin oman alkueränsä seitsemäntenä, mutta tiesi jo siinä vaiheessa aikansa 9.08,46 riittävän vertailussa jatkopaikkaan.

– Valmentajalta kuulin matkan aikana tilanteen. Tavoite oli juosta sen verran hyvä aika, että menen varmasti ajoilla jatkoon, jos en ole erässä viiden parhaan joukossa, Helander kertoi Yleisurheilu.fi-sivuston jutussa.

Hän jäi omasta ennätyksestään vain pari kymmenystä, joten loppukilpailun tavoite on selvä. Helander tavoittelee saman tien yhdeksän minuutin alitusta.

– Alkumatka meni hyvin, mutta lopussa oli vaikeampia hetkiä. Olen hyvässä kunnossa. Finaalissa pitäisi pystyä alle yhdeksän minuutin. Tuohon juoksuun loppuun pitää vaan saada vielä jotakin, suomalainen suunnitteli.

Alkuerien vauhdikkain oli Helanderin kanssa samassa kilpailussa juossut Tim Van De Valde. Belgialainen juoksi ajan 9.03,64, mutta hänen ennätyksensä on tätä lähes puoli minuuttia parempi.

Juoksuradalla loikki perjantaina myös aituri Saara Keskitalo, joka jäi niukasti oman alkueränsä kolmanneksi ajalla 13,88. Kovassa vastatuulessa syntynyt tulos ei riittänyt jatkopaikkaan myöskään aikavertailun perusteella.

Arttu Mattila ponkaisi EM-finaaliin tuloksella 209

Korkeushyppääjä Arttu Mattila teki kolme onnistunutta suoritusta alle 20-vuotiaiden EM-kisojen korkeushypyn karsinnassa. Niistä viimeisellä syntyi tulos 209, joka riitti finaaliin. Kenenkään ei tarvinnut edes yrittää karsintarajaa 215.

Nuorempana ikäluokkaennätyksiä murskannut Mattila on ylittänyt tällä kaudella 210. Hänen ennätyksensä on kuusi senttiä enemmän, ja sen parantaminen on sopiva tavoite finaaliin.

– Nyt se voisi olla mahdollista. Hypyt tuntuivat siltä, että palaset alkavat loksahdella kohdalleen, ja kun jalat ovat niin sanotusti auki, se tuo hyvin, ja saan ponnistuksessa kehon nousemaan, Mattila purki hyppysuoritustaan SUL:n tiedotteessa.

Toinen suomalaishyppääjä Daniel Kosonen selvitti korkeudessa 205 olleen riman ja oli viidestoista. 400 metrin aidoissa Kalle Stylman hyytyi etusuoralla vastatuulessa alkueränsä kuudenneksi ajalla 54,19.