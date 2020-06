Annimari Korte aitoi maailman kärkiajan 12,84 – Mörö juoksi 200 metrin aitojen nopeimmaksi suomalaiseksi

Annimari Korte yllätti iloisesti sekä itsensä että paikalla olleet yleisurheilufanit Lahden Uusi Alku -kisoissa. Korte paineli illan toisessa 100 metrin aitojen startissaan huippuajan 12,84. Myötätuulta oli sopivasti 1,1 metriä.

Tulos on Kortteen uran kolmanneksi paras.

– Yleensä en pidä kännykkääni mukana lähtöpaikalla, mutta nyt katsoin viisi minuuttia ennen starttia, mikä on maailman kärkitulos. Se oli 12,94, ja totta kai halusin juosta sen alle, Korte naureskeli tyytyväisenä.

Suomen ennätyksen (12,72) haltijalla ei ollut suuria tavoitteita ennen Lahden kilpailua.

– Tavoite oli juosta alle 14 sekuntia. Olen harjoitellut viime aikoina paljon. Sen lisäksi takareiteni on ollut tulehtunut, joten aika maltillisin mielin lähdin kisaan.

Kortteen jatkosuunnitelmat ovat selvät. Seuraava koitos odottaa jo torstaina Norjassa.

– Tämän kesän tavoite on juosta useissa kilpailuissa sellaisia 12,8-alkuisia aikoja. Yksi iso unelmani on ollut jo pitkään juosta 12,5:n pintaan. Nyt unelma on muuttunut tavoitteeksi, Korte naulasi.

Mörö rikkoi Kyllösen vuonna 1987 juostun SE-ajan

Uusi Alku -yleisurheilukisoissa saatiin räjähtävä startti, kun Oskari Mörö puristi 200 metrin aitajuoksun Suomen ennätyksen 23,24. Hieman harvemmin juostava matka sujui nelosen aiturilta vauhdikkaasti, vaikka mies itse ei ollut juoksuun järin tyytyväinen.

– Eniten jännitin pohkeeni puolesta. Onneksi jalka ehti kuntoutua ajoissa. Juoksu ei ollut kaunista, mutta eipä sillä mitään väliä ole, Mörö sanoi.

Mörö rikkoi Kai Kyllösen vuonna 1987 juostun SE-ajan sadasosalla. Kisan kakkoseksi rutisti Jyväskylän Kenttäurheilijoiden Ilari Manninen (23,38). Pika-aitojen Suomen ennätysmies Elmo Lakka jäi kolmanneksi tuloksella 23,63.

Esbo IF:ää edustavan Mörön harjoituskausi on sujunut nappiin.

– Ehjänä on aika pirun kiva treenata ja nyt myös kilpailla. Kun isot kisat peruttiin, niin uusi kiintopiste siirrettiin Turkuun. Paavo Nurmi Gamesit ja Kalevan kisat ovat tulevia tähtihetkiä, Mörö sanoi.

Jyväskylän Kenttäurheilijoiden Elmo Lakka ei ollut täysin tyytyväinen omaan esitykseensä.

– En ole varmaan viiteen vuoteen jännittänyt yhtä kisaa näin paljon kuin nyt tätä. Kaarrejuoksu tuli vielä ihan jees, mutta loppu meni runttaamiseksi. Viimeiset kolme aitaa olivat vaikeita.

Annimari Korte paineli naisten pika-aitojen illan ensimmäisessä startissa ajan 13,03.