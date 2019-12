Anthony Joshua nyrkkeili tyylikkään pistevoiton – Andy Ruiz ilmestyi raskaan sarjan MM-uusintaan liian tukevassa kunnossa

Britti-iskijä Anthony Joshua palasi ylivoimaisella esityksellä ammattinyrkkeilyn raskaan sarjan maailmanmestariksi myöhään lauantaina järjestetyssä ottelussa meksikolais-amerikkalaista Andy Ruizia vastaan. Joshua hallitsi Saudi-Arabian Diryahissa järjestettyä ottelua alusta loppuun ja hankki tuomariäänin 3–0 IBF-, WBA- ja WBO-järjestöjen MM-tittelit nimiinsä.

Kaksi arvostelutuomaria kirjasi Joshualle pisteet 118–110 ja yksi tuomari 119–109.

Joshua kärsi viime kesänä yllätystappion, kun Ruiz iski hänet neljä kertaa lattiaan ennen kehätuomarin keskeytystä. Ruiz sai silloin tilaisuutensa, kun Joshua tavoitteli yli-innokkaasti tyrmäysvoittoa. Uusinnassa Joshua pysytteli etäällä ja otteli viisaasti.

Hoikistunut Joshua liikkui lauantain ottelussa Ruizia paremmin ja hallitsi napakalla etukädellään kehätapahtumia. Nopeakätinen Ruiz ei päässyt nuijimaan tukevia koukkujaan lähietäisyydeltä.

– Olen tottunut tyrmäämään vastustajani ja onnistuin satuttamaan myös Ruizia ensimmäisessä ottelussamme. Samalla hän sai kuitenkin minut kiikkiin, kun jahtasin tyrmäystä, Joshua muisteli mestarina viime kesää.

– Ei siinä ole mitään selittelemistä, mutta päätin sen tappion jälkeen, että korjaan virheeni ja palaan mestariksi.

Joshua piti suorillaan Ruizin kurissa

Joshua valmistautui uusintaan huolella. Hän vähensi voimaharjoittelua ja hioi ottelutapaansa sparraamalla uutterasti tasokkaiden harjoitusvastustajien kanssa.

– Tänään halusin järjestää nyrkkeilynäytöksen ja esitellä yleisölle siistiä taitonyrkkeilyä. Ajatuksena oli lyödä osumia ja pysytellä vastustajan ulottumattomissa, Joshua totesi.

Joshua on Lontoon 2012 kisojen olympiavoittaja. Ammattilaisurallaan hän on iskenyt 23 voittoa ja hävinnyt vain kerran. Hän on otellut urallaan vain kahdesti täydet 12 erää. Ruizin lisäksi ainoastaan Joseph Parker on sinnitellyt hänen käsittelyssään kaikki erät.

Ruiz saapui uusintaotteluun peräti 128-kiloisena.

– En valmistautunut tähän kamppailuun kuten olisi pitänyt ja minulle oli kertynyt liikaa painoa, Ruiz tunnusti.

– Kuvittelin, että tuntisin painavampana oloni vahvaksi, mutta Anthony hallitsi ottelua ja ansaitsi voittonsa. Jos saan vielä tilaisuuden, tulen paremmassa kunnossa kolmanteen otteluumme.

Tappio oli toinen Ruizin ammattilaisuralla. Hän hävisi edellisen kerran kolme vuotta sitten Joseph Parkerille.