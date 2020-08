Anything For You ravasi jälleen arvokkaan kakkossijan

Risto Airaksisen valmentama Anything For You otti kakkossijan Bergsåkerin pronssidivisioonassa lauantaina. Jaakko Kyrön omistama ruuna oli kakkonen myös viime lauantaina, ja viikon tienestit ovat 110 000 kruunua.

Erik Adielsson jäi Anything For Youlla toisen jonon vetäjäksi. Tamara Skutnabbin tallissa Ruotsin turneella majoittuva ruuna pinnisti väkevästi loppuun saakka, eikä voittokaan jäänyt kauaksi. Daniel Wäjerstenin Merritt kiri niukasti ohi. Anything For Youn ennätys kirjoitetaan nyt 10,9a/1640 m.

Stefan Melanderin valmentama Milligan’s School palasi voittajakehään Sundsvall Open Trotissa, jossa ykköspalkinto oli miljoona kruunua. Ulf Eriksson ajoi voiton ajalla 10,6a/2140 m. Milligan’s School voitti Open Trotin myös kaksi vuotta sitten. Mika Forssin ajama Antonio Tabac otti nelossijan. Jorma Kontion ohjastama Moni Viking yritti kiriä takaa, mutta tehtävä oli mahdoton.

Jo perjantaina saatiin hieno suomalaisykkönen Bergsåkerissa. Veikko Haapakangas ohjasti isä-Mikan valmentaman BWT Dewilin ylivoimaiseen voittoon nuorten ohjastajien lähdössä ajalla 11,5a/1640 m. Martti ja Pirjo Kärkkäinen omistavat suomalaistamman.