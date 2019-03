Argentiina hävisi Venezuelalle, Messi jää sivuun seuraavasta maaottelusta

Barcelonan tähtihyökkääjä Lionel Messi jää sivuun Argentiinan tiistaisesta jalkapallomaaottelusta, jossa on vastassa Marokko. Messin vetäytyminen on Argentiinan valmennusjohdon mukaan varotoimi, sillä Messillä on lievää nivusvaivaa.

Messi, 31, pelasi perjantaina maajoukkuepaidassa ensi kertaa sitten viime vuoden MM-lopputurnauksen. Paluu oli tuloksellisesti pettymys, sillä Argentiina hävisi Madridissa yllättäen Venezuelalle 1–3.

– Opimme tästä pelistä paljon. Valtaosa luomistamme tilanteista oli Messin ansiota. Tämä ottelu auttoi näkemään, miten muut pelaajat pelaavat Messin kanssa, päävalmentaja Luis Scaloni sanoi ESPN:n mukaan.

Messi pelasi 129. maaottelussaan Venezuelaa vastaan koko ottelun. Argentiina valmistautuu kesällä pelattavaan Etelä-Amerikan mestaruusturnaukseen, Copa Americaan.