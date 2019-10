Armia avasi kauden maalitilinsä kahdella osumalla, Montreal hävisi silti

Montreal Canadiensin Joel Armia on tehnyt kaksi maalia jääkiekon NHL:n ottelussa Buffalo Sabresia vastaan. Myös Jesperi Kotkaniemi onnistui maalinteossa ottelussa, jonka Montreal hävisi jatkoajalla 4–5.

Armia osui kahdesti vierasottelun avauserässä. Maalit ovat suomalaishyökkääjälle kauden ensimmäiset.

Buffalo oli mennyt ottelussa johtoon, mutta Armia tasoitti 14 minuutin kohdalla Montrealin pelatessa alivoimaa. Hän sai syötön Nate Thompsonilta maalin eteen ja harhautti Buffalo-vahti Carter Huttonin.

Toisen maalinsa Armia iski erän viimeisellä minuutilla ylivoimalla saatuaan irtokiekon haltuunsa maalin kulmalla.

Ensimmäisen erän jälkeen Montreal johti 2–1, mutta toisessa erässä Buffalo meni ohi yhdysvaltalaistähti Jack Eichelin kahdella maalilla. Kolmannen erän ensimmäisellä minuutilla Jeff Skinner kasvatti kotijohdon kahteen maaliin.

Vain minuuttia myöhemmin Kotkaniemi toi kuitenkin Montrealin maalin päähän. Kotkaniemi ampui kauden toisen maalinsa suoraan Armian maalin takaa antamasta syötöstä.

Montreal tuli vielä tasoihin Ben Chiarotin maalilla, johon antoi syötön Artturi Lehkonen. Marcus Johansson ratkaisi kuitenkin voiton Buffalolle jatkoajalla.

Buffalon puolustuksessa pelasivat Rasmus Ristolainen ja Henri Jokiharju, joista Ristolainen oli 25 minuutillaan totutusti joukkueensa eniten peliaikaa saanut pelaaja.

Buffalo on aloittanut kautensa hyvin. Se on voittanut kolme ottelua neljästä ja on koko liigassa toisena. Sabres jahtaa ensimmäistä pudotuspelipaikkaansa sitten vuoden 2011.