Arsenal kuittasi Tottenhamin johdon Lontoon derbyssä

Lontoon sähköinen paikallisottelu Arsenalia vastaan näytti pitkään Tottenhamin kannalta valoisalta.

Arsenal kuitenkin nousi kotikentällään kahden maalin takaa-ajoasemasta 2–2-tulokseen, joten jalkapallon Englannin Valioliigan ottelussa jaettiin pisteet.

Christian Eriksen vei Tottenhamin kymmenennellä peliminuutilla johtoon. Osuma syntyi, kun Eriksen ehti ensimmäisenä maalivahti Bernd Lenon eteensä torjumaan palloon.

Vierasjoukkueen kannattajat saivat lisää aihetta riemuun avauspuoliajan lopussa, kun Harry Kane laukoi rangaistuspotkusta 0–2-maalin.

Arsenal ei luovuttanut vaan Alexandre Lacazette tykitti etukulmaan 1–2-osuman avauspuoliajan lisäajalla. Ottelun päätösnumerot syntyivät 71. minuutilla, kun Pierre-Emerick Aubameyang ohjasi pallon jalallaan maaliin.

Tottenhamin kauden alku on ollut vaikea, sillä joukkue on voittanut neljästä pelaamastaan ottelusta vain yhden. Joukkueella on koossa viisi pistettä. Arsenalin saldo neljästä kamppailusta on seitsemän pistettä.

– Kun johtaa 2–0, odottaa voittavansa kenet tahansa. On sääli, ettemme pystyneet tappamaan peliä, Kane sanoi ja harmitteli Arsenalin avausjakson loppuun tekemää kavennusta.

Richarlison Evertonin sankari

Richarlison viimeisteli kaksi maalia, kun Everton kukisti Wolverhamptonin 3–2. Richarlison vei kotijoukkue Evertonin johtoon viidennellä minuutilla lauottuaan pallon maaliin.

Vain neljä minuuttia myöhemmin Romain Saiss toi Wolverhamptonin maalinedusruuhkasta tasoihin. Maalijuhlat jatkuivat kolme minuuttia myöhemmin, kun Alex Iwobi puski Evertonin 2–1-johtoon.

Raul Jimenez toi puskumaalillaan Wolverhamptonin tasoihin 75. peliminuutilla. Everton nousi vielä kerran johtoon ja samalla voittoon. Asialla oli jälleen Richarlison, jonka taidokas pusku painui verkon perukoille 80. minuutilla.

Lisäajalla Wolverhamptonin Willy Boly sai ottelun toisen keltaisen korttinsa ja lensi suihkuun.

Everton on kerännyt neljästä pelaamastaan ottelusta yhteensä seitsemän pistettä. Wolverhamptonin alkukausi on ollut nihkeä, sillä joukkueella on neljästä pelistä koossa kolme pistettä.