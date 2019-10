Arsenalille yllätystappio Sheffieldiä vastaan

Arsenal romahti ja kärsi shokkitappion Sheffieldille Englannin Valioliigassa maanantai-iltana. Sheffield vei kotikentällään voiton maalein 1–0.

Ottelun ainoa osuma syntyi 30. peliminuutilla. Oliver Norwoodin kulmapotku tavoitti maalin edustalla Jack O'Connellin, joka puski pallon Lys Mousset'lle. Ranskalaishyökkääjän laukaus upposi lähietäisyydeltä maalin vasempaan alakulmaan.

Arsenalilla oli mahdollisuus mennä ottelussa johtoon 20. minuutilla, kun Sead Kolasinac antoi loistosyötön Nicolas Pepelle. Vapaana olleen Pepen veto meni kuitenkin maalin ohi oikealta.

Arsenal on sarjataulukossa viidentenä ja Sheffield yhdeksäntenä. Unai Emeryn valmentamalla Arsenalilla on ollut vaikeaa vieraskentillä, sillä joukkue on voittanut alkukauden aikana vieraissa vain yhden ottelun.