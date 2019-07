Artturi Lehkoselle kaksivuotinen jatkosopimus Montrealiin

Hyökkääjä Artturi Lehkonen jatkaa jääkiekkouraansa Montreal Canadiensissa, kertoo NHL verkkosivuillaan. Lehkonen on solminut Canadiensin kanssa kaksivuotisen sopimuksen, jonka arvo on 2,4 miljoonaa dollaria eli noin 2,1 miljoonaa per kausi.

24-vuotias Lehkonen on kiekkoillut Montrealissa kolme viimeisintä kautta. Hän pelasi viime kaudella 82 ottelua, joissa teki 11 maalia ja hankki 20 syöttöpistettä.