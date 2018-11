Arvaatko, missä lajeissa suomalaiset eniten haluavat kansainvälistä menestystä?

Jääkiekko on pitänyt pintansa Suomen suosituimpana urheilulajina. Jääkiekko on 40,9 prosentin osuudella ykkösenä, kun suomalaisilta kysyttiin tämän vuoden huhtikuussa, että missä lajeissa he haluaisivat nähdä suomalaisten menestyvän kansainvälisissä kilpailuissa.

Yleisurheilu oli säilyttänyt asemansa toiseksi suosituimpana lajina. Neljännes vastaajista (24,4%) toivoi siitä kansainvälistä menetystä, kun ampumahiihdon osuus oli 22,1 prosenttia.

Kun 2000-luvun alussa 47 prosenttia toivoi menestystä maastohiihdosta, on hiihdon osuus tippunut vajaassa 20 vuodessa 21,4 prosenttiin. Seuraavina tulevat jalkapallo (19,6%), formula 1 (17,7%), mäkihyppy (12,4%) ja ralliautoilu (9,4%).

Naisten menestystoiveiden osuus on erityisen suuri ratsastuksessa (88%), lumilautailussa (84%) ja vammaisurheilussa (75%). Nuorille vastajille oli tyypillistä, että heitä kiinnostaa vain yksi tai kaksi lajia, eikä urheilu yhtä laajassa merkityksessä kuin vanhemmilla ikäluokilla.

Naiset ovat miehiä valikoivampia urheilun seuraamisessa paikan päällä tai median välityksellä. Tuoreen väestökyselyn mukaan 39,3 prosenttia naisista käy katsomassa urheilua paikan päällä, kun 40,4 prosenttia naisista kertoi seuraavansa urheilua median välityksellä. Kaikille vastaajille sanomalehtien urheilusivut olivat yleisin informaation lähde.

Tutkimuksen mukaan 60 prosenttia suomalaisista käy seuraamassa urheilua paikan päällä vähintään kerran vuodessa. Arvion mukaan yksittäisiä käyntikertoja on noin 50 miljoonaa vuodessa. Innokkaimmin katsomoon suuntasivat 60–69-vuotiaat.

Vastaajista 16,5 prosenttia kertoi käyneensä seuraamassa jääkiekkoa paikan päällä. Seuraavaksi suosituimmat olivat jalkapallo (10,2), pesäpallo (4,0%), yleisurheilu (3,9%), maastohiihto (3,6%) ja koripallo (3,4%).

Kun katsoo lajien suosiota 25 viime vuoden aikana, on jääkiekon seuraajien määrä noussut 690 000 katsojasta 854 000 katsojaan. Jalkapallolla on ollut niin ikään kasvua (423 000 katsojasta 527 000 katsojaan), kun yleisurheilun seuraaminen on tippunut 360 000 seuraajasta 200 000 seuraajaan. Salibandy (155 000), koripallo (176 000) ja autourheilu (215 000) ovat kasvattaneet paikan päälle tulevien ihmisten määrää.

Naiset ovat kiinnostuneita taitoa vaativista ja esteettisistä lajeista. Naisia kiinnostavat paikan päällä seurattuna ratsastus (88% lajin seuraajista), voimistelu (70,5%) ja taitoluistelu (59,2%).

Naiset toivovat Suomen jääkiekkomaajoukkeelta menestystä (52%), mutta jääkiekkoa paikan päällä seuraavista naisten osuus on vain 34,4 prosenttia.