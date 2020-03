Atletico möyhensi Liverpoolin jatkoajalla ja eteni jatkoon – Klopp ryöpytti espanjalaisjoukkueen pelityyliä

Atletico Madrid päätti tylysti Liverpoolin urakan jalkapallon miesten Mestarien liigassa. Mestarien liigan hallitsevan ykkösen tie katkesi neljännesvälierissä kotinurmella jatkoajalla, kun Atletico jyräsi jatkoon yhteismaalein 4–2. Keskiviikon ottelu päättyi Atleticon 3–2-vierasvoittoon.

Keskiviikon toisessa neljännesvälieräparissa PSG voitti kotonaan Borussia Dortmundin 2–0 ja lunasti puolivälieräpaikan yhteistuloksella 3–2.

Atletico oli voittanut avausosan kotinurmellaan 1–0. Keskiviikkona Liverpoolin Georginio Wijnaldum puski avausjaksolla otteluparin tasoihin. Enempää osumia ei varsinaisella peliajalla nähty, joten jatkoajalle edettiin yhteistilanteessa 1–1.

Jatkoajalla nähtiin hurja maalinäytös. Roberto Firmino vei Liverpoolin jatkoajan alussa johtoon. Kovin moni ei siinä vaiheessa uskonut, että Atletico etenisi jatkoon. Atletico oli ollut etenkin toisella puoliajalla rajussa paineessa.

Hetki Firminon osuman jälkeen Marcos Llorente laukoi Atleticon kavennuksen tilanteesta, joka käynnistyi Liverpoolin maalivahdin Adrianin karmeasta harhasyötöstä. Alle kymmenen minuuttia myöhemmin Llorente tälläsi jatkoajan toisen osumansa.

Sekään ei riittänyt Atleticolle, sillä Alvaro Morata karkasi jatkoajan lopussa läpi ja laukoi espanjalaiset 3–2-vierasvoittoon. Toisella puoliajalla vaihdosta kentälle tulleen Llorenten lisäksi madridilaisryhmän hahmo oli maalivahti Jan Oblak, joka pelasi loisto-ottelun.

Klopp ei käsittänyt Atleticon pelityyliä

Liverpoolin päävalmentaja Jürgen Klopp ryöpytti Atleticon pelityyliä. Diego Simeonen valmentama vierasjoukkue pelasi varovaisesti ja keskittyi iskemään vastahyökkäyksillä Liverpoolin hallitessa peliä.

– On niin vaikea pelata sellaista joukkuetta vastaan. En ymmärrä miksi he pelaavat tuollaista jalkapalloa siihen nähden, miten laadukas materiaali heillä on. He pystyisivät pelaamaan kunnollista jalkapalloa, mutta he makaavat syvällä ja tekevät vastahyökkäyksiä, Klopp puhisi.

– Tajuan nyt, että olen todella huono häviäjä. Pelaajani suoriutuivat niin hyvin pelatessaan maailmanluokan pelaajia vastaan, jotka puolustivat kahdella neljän miehen linjalla.

Kloppin mukaan Liverpool oli epäonninen siinä, että se onnistui tekemään illan toisen maalinsa vasta jatkoajalla.

– Suurin virheemme oli se, ettemme tehneet toista maaliamme viittä minuuttia aikaisemmin. Teimme sen jatkoajalla emmekä varsinaisella peliajalla, saksalaisvalmentaja harmitteli.

– Toisen maalimme jälkeen jalkamme olivat vähän väsyneitä. Kaikki, mikä näytti luonnolliselta ensimmäisten 90 minuutin aikana, oli yhtäkkiä vähän jähmeää. Emme olisi saaneet päästää tuollaisia maaleja. Sitä on vaikea selittää.

PSG nousi takaa jatkoon

PSG lähti Liverpoolin tavoin otteluparin toiseen osaan takaa-ajajana, sillä Dortmund oli voittanut kotikentällään 2–1.

Kotinurmellaan PSG väänsi väkisin 2–0-voiton Neymarin avauspuoliajan puskumaalilla ja Juan Bernat'n ohjauksella.

Ottelun lopussa nähtiin suuri torikokous, joka käynnistyi Dortmundin Emre Canin ja Neymarin otettua yhteen. Can lensi selkkauksesta punaisella kortilla suihkuun.

PSG:n ja Dortmundin välinen ottelu pelattiin Pariisin Parc des Princes -stadionilla ilman yleisöä koronaviruksen takia.