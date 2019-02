Aurinko hellii ja hiostaa hiihdon huoltoryhmää Seefeldissä

Suomen huoltoryhmä joutuu Seefeldin MM-hiihtojen ensimmäisellä kisaviikolla kunnon testiin. Huollon kannalta kaikkien työläimmät lajit osuvat heti alkuun.

– Sprintti, yhdistelmäkisa ja pariviesti. Kun niistä päästään, sitten on vain yksi kisa per päivä, sanoo Hiihtoliiton maastohiihdon huoltopäällikkö Aki Hukka.

Sprinttipäivänä torstaina, yhdistelmäkisojen päivänä lauantaina ja pariviestipäivänä sunnuntaina naiset ja miehet kilpailevat samana päivänä. Kiirettä on etenkin lauantaina, sillä yhdistelmäkisassa on mukana neljä kummankin sukupuolen hiihtäjää, jotka kaikki hiihtävät perinteistä ja vapaata hiihtotapaa.

Aurinko lämmittää latuja

Osa hiihdon huoltoryhmästä tuli Seefeldiin jo viime perjantaina ja loput viikonlopun maailmancupista Italian Cognesta. Kisojen aattopäivät ovat sujuneet suksia tiiviisti testaten. Täydeltä terältä paistava aurinko lämmittää latuja päivisin, ja osa laduista on varjossa, mutta Hukka ei ole huolissaan.

– Tämä on ihan normaali keväinen sää Keski-Euroopassa. Olemme varautuneet tähän, huoltopäällikkö sanoo.

Lunta latupohjilla on tammikuun kinosten jäljiltä niin paljon, ettei sen sulamisesta ole parin viikon kisojen aikana vaaraa. Öisin on myös luvassa pakkasta, mikä helpottaa latujen pysymistä kunnossa.

Hiomakone hotellin alakerrassa

Suomalaisilla on Seefeldissä aluksi 15 hiihtohuoltajan ryhmä, joka pienenee kisojen edetessä ja lajien vähetessä. Maailmancupeihin verrattuna poikkeavaa on, että Itävallassa on mukana iso, puolen tonnin painoinen hiomakone. Sen avulla suksien pohjiin voidaan hioa erilaisia kuvioita.

– Me olemme tehneet Sotshin 2014 olympialaisista asti määrätietoista työtä kuvioiden kanssa, mutta emme ole vielä valmiita. Kone pystyy tekemään äärettömän määrän erilaisia kuvioita, ja eri suksimerkeillä toimivat erilaiset kuviot, Hukka kertoo.

Kotimaassa hiomakone on yleensä Lempäälässä, ja suksien hiominen on Hannu Hovilan vastuulla. MM-kisojen ajan hänen työpisteensä on lähempänä MM-latuja, huoltoryhmän hotellin alakerrassa.