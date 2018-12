Aurinko paistaa vihdoin Ässien risukasaan

Sarjajumbo Ässien kausi on sisältänyt harvinaisen vähän valonpilkahduksia. Nyt Porissa paistaa kuitenkin vihdoin aurinko, eikä taivas ole aivan täynnä pilviä.

Ässät otti tiistaina kauden suurinumeroisimman voittonsa, kun KooKoo kaatui Porissa 5–2 (0–1, 3–0, 2–1). Neljästä edellisestä pelistään Ässät on saalistanut 10 pistettä. Jukurit on enää yhden voiton päässä porilaisista sarjataulukossa.

– Joukkue päätti selkäni takana, että se ottaa (maaottelu)taukoa edeltävistä peleistä pisteitä hyvän määrän. Puolustuspelaaminen on sitkeää ja itseluottamus on korkealla, Ässien valmentaja Pasi Kaukoranta hymyili.

Ennen joulutaukoa Ässät kohtaa vielä vieraspelissä KalPan.

– Jännittämiset on nyt tältä kaudelta jännitetty. Hyökkäyspelaamiseen on löytynyt viime aikoina rennompi ote, kun puolustaminen on tiivistynyt jo vähän aikaa sitten, yhden maalin Ässille viimeistellyt Jarno Kärki totesi.