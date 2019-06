Australian Matildat Norjan jalkapallonaisten tiellä – MM-turnauksen jatkopelit alkavat illalla, kun Saksa kohtaa Nigerian

Jalkapallon naisten MM-turnaus on edennyt jatkopeleihin, jotka alkavat lauantaina kahdella neljännesvälieräottelulla. Alkuillan ottelussa Grenoblessa lohkonsa puhtaalla pelillä voittanut Saksa saa vastaansa täpärästi lohkokolmosena jatkoon kammenneen Nigerian. Nizzassa pelattava myöhäisottelu Norja–Australia on etukäteiskaavailuissa paljon jännittävämpi.

Saksa hoiti alkulohkonsa rutiinilla päästämättä maaliakaan. Espanjaa ja Kiinaa vastaan se tyytyi 1–0-voittoihin, mutta päätöspelissä Etelä-Afrikkaa vastaan se iski neljä kertaa.

– Etelä-Afrikkaa vastaan pelaaminen kehitti meitä. Tiedostamme hyvin, että nyt on kyseessä pudotusottelu, mutta sitä ei tarvitse painottaa joukkueelle, Saksan valmentaja Martina Voss-Tecklenburg sanoi lehdistötilaisuudessa Fifan verkkosivujen mukaan.

Voss-Tecklenburg muistutti siitä, että jatkopaikka merkitsi todella paljon Nigerian joukkueelle. Yksikään afrikkalaisjoukkue ei ole voittanut pudotusottelua naisten MM-historiassa, ja luotsi uskoi Superhaukkojen tekevän kaikkensa tilanteen muuttamiseksi.

Nigerian ruotsalaisvalmentaja Thomas Dennerby uskoi jo virkansa puolesta yllätysmahdollisuuteen, vaikka totesikin Saksan olevan yksi turnauksen vahvimmista yhdistelmistä.

– Ehkä meillä on mahdollisuus, jos puolustamme hyvin ja pidämme (Saksan) hyökkääjät kurissa. Ennemmin tai myöhemmin saamme oman tilaisuutemme. Jos teemme maalin, niin voihan se olla, että he hermostuvat, jolloin meillä on mahdollisuus, Dennerby pyöritteli ottelun aattona.

Norja on tuttu maa aussipelaajille

Alkulohkossa Nigeria hävisi Norjalle, joka nappasi A-lohkon kakkossijan. Vuonomaan lohkovoitto kariutui 1–2-tappioon MM-turnauksen järjestäjämaalle Ranskalle samaisella Nizzan stadionilla, jossa neljännesvälierä pelataan. Australia puolestaan kukisti Brasilian maalein 3–2, mutta lohkovoitto karkasi tasaisessa C-lohkossa Italialle kärsityn tappion myötä niukkaakin niukemmin maalierolla.

Norja pelaa MM-turnauksessa ilman tähtipelaajaansa Ada Hegerbergiä, joka on jättäytynyt sivuun maajoukkueen toiminnasta. Ilman häntäkin kyseessä on iskukykyinen ryhmä.

Norjan ruotsalaisvalmentaja Martin Sjögren painotti A-lohkon kakkossijan olevan hyvä saavutus, vaikka lohkovoitto karkasikin. Norja näytti ajoittain väsyneeltä alkulohkon viimeisessä pelissä Etelä-Koreaa vastaan. Valmentaja ei ainakaan paljastanut huoltaan iskukyvyn suhteen.

– Saimme paljon itseluottamusta menemällä jatkoon kuolemanlohkosta kuudella pisteellä. Osoitimme Ranskalle pysyvämme kyydissä, ja se auttaa meitä jatkossa.

Norjalaisten on syytä olla tarkkana etenkin Sam Kerrin kanssa. Australialaishyökkääjä iski neljä maalia Jamaikan verkkoon alkulohkossa.

– Meillä on kaksi maailman parasta keskuspuolustajaa, Maren Mjelden ja Maria Thorisdottir, ja pidän meitä myös Jamaikaa parempana joukkueena. Kaikki on nyt mahdollista. Olemme näyttäneet pystyvämme kilpailemaan maailman parhaiden joukossa, Norjan kokenut maalivahti Ingrid Hjelmseth, 39, muistutti.

Kotimaassaan hyvässä nosteessa oleva Australian naisten jalkapallomaajoukkue tunnetaan lempinimellä Matildas maan epävirallisen "kansallislaulun" Waltzing Matildan mukaan. Norja on monelle kengurumaan pelaajalle tuttu paikka, sillä peräti seitsemän joukkueen jäsentä on pelannut siellä uransa aikana.

– Se, että monet australialaiset ovat pelanneet Norjassa, ei ole etu eikä haitta. Minun kokemukseni Norjasta on, että he ovat urheilullisia pelaajia, jotka ovat vahvoja taktisella puolella ja hyvin järjestäytyneitä, norjalaisen Kleppin keskikenttäpelaaja Tameka Yallop totesi.

Saksan ja Nigerian kohtaaminen potkaistaan käyntiin kello 18.30 Suomen aikaa, kun Nizzan ottelu Norja–Australia alkaa kello 22.