Autosportin lähteet: Ott Tänak siirtyy ensi kaudeksi Hyundaille

Rallin MM-sarjaa johtava Ott Tänak siirtyy Autosport-lehden mukaan ensi kaudella Hyundaille. Autosportin lähteiden mukaan sopimus olisi tehty aiemmin tässä kuussa. Virolainen Tänak ajaa tällä hetkellä Toyotalla ja on vahvasti kiinni maailmanmestaruudessa.

Tänak kiisti Autosportille, että sopimusta Huyndain kanssa olisi olemassa. Myöskään Toyotan tallipomo Tommi Mäkinen tai Hyundain tallipäällikkö Andrea Adamo eivät vahvistaneet Tänakin siirtymistä tallista toiseen.

Toyotalla ajava Jari-Matti Latvala ei uskonut Kataloniassa Saloun huoltoparkissa liikkunutta brittilehden loikkausuutista.

– Mitään virallista en ole kuullut. Se olisi erittäin huima liike, jos näin tapahtuisi. En usko, että niin tulee käymään. Hän on ollut täysin ylivoimainen tällä kaudella, ja nopein auto alla. En näkisi mitään syytä lähteä vaihtamaan, Latvala sanoi.

Tänakin mukaan kyseessä on huhu.

– Minulla ei ole mitään vahvistettavaa eikä kiellettävää. Se on huhu, niin kuin sanoitte. Joku on jotain jollain foorumilla puhunut, ja sitten se laitettiin lehteen. Sellaista lehdistö on, Tänak itse väitti.

Tänak johtaa MM-sarjaa 28 pisteen erolla Sebastien Ogieriin ja 41 pisteen erolla Thierry Neuvilleen. Tänak on parhaillaan ajettavassa Katalonian MM-rallissa perjantain jälkeen viidentenä. Kilpailun kärjessä on Hyundain Sebastien Loeb.