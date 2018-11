Avauskiekon pudottanut Teppo Numminen: ”Winnipegillä on seurana vahva skandinaavinen historia”

Winnipeg Jetsin takavuosien luottopuolustaja Teppo Numminen sai perjantai-iltana kunnian pudottaa avauskiekko Helsingissä pelatussa Winnipegin ja Florida Panthersin välisessä NHL:n runkosarjaottelussa.

– Otan tällaisen tilaisuuden vastaan nöyrästi. Ei tällaisia mahdollisuuksia usein tule, Numminen kertoi STT:lle.

Numminen aloitti Winnipegissä vuonna 1988 ja pelasi seurassa pitkän uran vielä alkuperäisen Jetsin siirryttyä Arizonaan ja nimen vaihduttua Phoenix Coyotesiksi.

Kolmekymmentä vuotta sitten Jetsissä aloittanut Numminen ei kuitenkaan ollut seuran ensimmäinen suomalainen. Heikki Riihiranta ja Veli-Pekka Ketola edustivat seuraa jo 1970-luvulla WHA-liigassa ja raivasivat tietä myöhemmän ajan suomalaisammattilaisille Nummiselle, Teemu Selänteelle ja kumppaneille.

Seuran historiaan mahtuu myös muun muassa maalivahti Markus Mattsson, josta tuli aikanaan ensimmäinen NHL:ssä peliaikaa saanut suomalaismaalivahti.

– Winnipegissä on pelannut paljon suomalaisia ja ruotsalaisia 1970-luvulta lähtien. Seuralla on vahva skandinaavinen historia, joka auttaa jatkossakin. Organisaatiossa on aina arvostettu eurooppalaisia pelaajia, Numminen näkee.

Suomalaisilla paikka Winnipeg-sydämissä

Tämän päivän Jets on eri seura kuin vielä 1990-luvulla kaukalossa nähty seura. Kovassa kiekkokaupungissa suomalaispelaajilla on edelleen paikka katsojien sydämessä.

Seura saa kehut Nummiselta.

– Winnipeg on todella aktiivinen alumniin ja vanhoihin pelaajiin päin. Hienoa, että vanhoja pelaajia muistetaan ja kunnioitetaan näin, Numminen viittasi Selänteen torstaiseen ja itsensä perjantaiseen avauskiekon pudottamiseen.

Helsingissä pelattavien NHL-otteluiden suomalaistähtinä häärivät Winnipegin nykyinen sinivalkoinen tähti Patrik Laine ja Floridan Aleksander Barkov. Osuvasti kumpikin on kotoisin Nummisen kotikaupungista Tampereelta.

– Onhan se hienoa, että tuollaisia pelaajia tulee Suomesta. Lämmittää sekin, kun he tulevat Tampereen suunnalta. Se on merkki, että juniorityö on vahvaa ja silloin tällöin tulee timantteja esiin, kolme vuotta sitten Tampereelle takaisin muuttanut Numminen kertoi.

NHL sai jo torstai-iltana suomalaisilta kaikkea mitä halusi, kun Laine teki kolme maalia ja Barkov pelasi hyvän ottelun johtaen Floridan peliä.

– Tämä on hieno tapahtuma ja arvostus suomalaiselle jääkiekkoilulle, että tällainen organisaatio kuin NHL tulee tänne ja vielä kesken kauden, Numminen tuumi.