BBC: Aaron Ramseyn Arsenal-ura päättyi takareisivammaan

Arsenalia vuodesta 2008 edustaneen Aaron Ramseyn pelit lontoolaisseurassa ovat ohi takareisivamman vuoksi, kertoo BBC verkkosivuillaan. Keskikenttäpelaaja Ramsey, 28, loukkaantui huhtikuussa pelatussa Eurooppa-liigan puolivälieräpelissä Napolia vastaan.

BBC:n mukaan walesilaispelaaja on tositoimista sivussa kauden loppuun saakka. Arsenalilla on jalkapallon Englannin Valioliigassa jäljellä kaksi ottelua, ja Eurooppa-liigassa joukkue on edennyt välieriin.

Juventukseen siirtyvän Ramseyn sopimus Arsenalin kanssa päättyy kesäkuun lopussa. Ramsey pelasi Arsenalissa peräti 369 ottelua ja teki 64 maalia. Hän on edustanut Arsenalia seuran nykymiehistöstä pisimpään.