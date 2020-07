BBC: Leclercille varoitus koronamääräysten rikkomisesta – Bottaskin piipahti kotona, mutta sääntöjen puitteissa

BBC kertoo, että Ferrari-kuljettaja Charles Leclerc on saanut virallisen varoituksen rikottuaan formula ykkösten koronavirusmääräyksiä. Leclerc kävi viime viikonlopun Itävallan gp:n jälkeen kotonaan Monacossa, ja hän vietti aikaa ystäviensä kanssa. F1:n tiukkoihin turvamääräyksiin kuuluu se, että lajiporukan on kisojen välillä pysyttävä "koronakuplassaan". Kontaktit "kuplan" ulkopuolisten ihmisten kanssa on pidettävä minimissä.

Kansainvälisen autoliiton FIA:n edustaja kertoi, että Leclercin kotikäynti toi Ferrarille muistutuksen ja varoituksen siitä, että "yksikin vastaava tapaus voi viedä tuomariston tutkintaan". Määräysrikkeistä voi tulla porttikieltoja gp-kisoihin.

– Kävin kotona, mutta toisaalta taas minut testattiin kahdesti ennen kuin tulin takaisiin (Itävaltaan). Kaksi testiä kahden päivän aikana, kumpikin niistä tietysti negatiivinen. Siinä kaikki, Leclerc kommentoi.

Myös Mercedeksen Valtteri Bottas käväisi viime sunnuntaisen gp-voittonsa jälkeen kotimaisemissa Monacossa. Bottaksen kuitenkin todettiin pysyneen "kuplassaan", johon kuuluvat treenari Antti Vierula ja tyttöystävä Tiffany Cromwell.

– Otin totta kai selvää, onko sallittua palata (kotiin). Ja on se, jos pysyn samojen ihmisten kanssa samassa kuplassa, olin sitten täällä (Itävallassa) tai kotona Monacossa. Joten päätin käydä kotona, viettää kolme kokonaista päivää siellä. Oli hienoa ladata akkuja tätä viikonloppua varten, joten päätös oli hyvä, Bottas kommentoi.

Tallipomo ehdottomana: Vettelillä ei asiaa Red Bullin rattiin

Formula ykkösten nelinkertaiselta maailmanmestarilta Sebastian Vetteliltä lyötiin ovi kiinni jatkolle Ferrari-tallissa, kun tähän kauteen loppuvaa sopimusta ei uusittu. Vettelin tulevaisuudesta on F1-piireissä poristu sen jälkeen tiiviisti, ja aiemmin tällä viikolla mies itse totesi olevansa valmis Red Bullin rattiin ensi kaudella, jos talli paikkaa tarjoaa.

Ovi Red Bulliin ei sekään kuitenkaan ole aukeamassa saksalaissuuruudelle, joka voitti Red Bullin riveissä neljä mestaruuttaan 2010–13. Red Bullin tallipäällikkö Christian Horner on varma asiasta: talli haluaa pitää nykykaksikkonsa eli Max Verstappenin ja Alexander Albonin.

– Tätä asiaa (Vettelin tuloa Red Bulliin) on nostettu esiin. Meillä oli mahtavaa Sebin kanssa, ja hän on ikuisesti osana tallin historiaa, mutta emme odottaneet hänen olevan tarjolla tänä vuonna ja olemme sitoutuneet nykykuljettajiimme. Max ja Alex ovat upea pari, jossa on potentiaalia tulevaisuuteen, Horner kertoi Sky Sportsille.

– Joten pelkään pahoin, että vastaus on ehdoton ei. Sebastian on tuosta tietoinen.

Tällä viikolla Vettelin optioista hupeni myös Renault, joka tuo ex-maailmanmestari Fernando Alonson takaisin F1-sirkukseen ensi kaudeksi. Vaihtoehdot alkavat olla vähissä.

– On erikoista, että nelinkertainen maailmanmestari on tallipaikkaa vailla tässä vaiheessa vuotta. Luulen, että hänellä on pari mahdollisuutta. Oletan, että joko Racing Point tai sitten välivuosi ja vaihtoehtojen pohdinta sinä aikana, Horner pohti.

Ensi vuonna Aston Martin -nimeen vaihtavalla Racing Pointilla on ensi kaudeksi sopimus Sergio Perezin kanssa, eikä kanadalaiskuljettaja Lance Strolliakaan välttämättä helpolla syrjäytetä. Lancen isä Lawrence Stroll omistaa tallin.

"Olisi sääli, jos Seb lopettaisi ennen aikojaan"

F1-supertähti, Mercedeksen Lewis Hamilton ei ainakaan haluaisi menettää pitkäaikaista kilpakumppania F1-radoilta.

– Olisi sääli, jos Seb lopettaisi ennen aikojaan. Hänellä on vielä paljon annettavaa lajille, ja vielä paljon saavutettavaa, Hamilton totesi F1:n sivuston mukaan kauden toisen F1-kisan avauspäivän alla Itävallan Spielbergissä.

Hamilton haluaisi, että radalla nähdään mahdollisimman monta mestaria. Alonson paluu ilahduttaakin brittisuuruutta, mutta Vettelin pitäisi myös olla mukana.

– Loppujen lopuksi on niin, että mitä enemmän kärkikuljettajia meillä on, sitä parempi se on lajille. Haluamme pitää maailmanmestarit, se on pelkästään hyväksi lajille.

Mercedes-kaksikko jäi sijoille 3 - 4 F1-harjoitusavauksessa - Sergio Perez vauhdikkain

Formula ykkösten kauden toinen kisaviikonloppu avattiin Itävallan Spielbergin radalla päivän ensimmäisellä harjoitussessiolla, ja kärkeen kiirehti yllättäjä. Racing Pointin Sergio Perez kellotti 0,096 sekunnilla Red Bullin Max Verstappenin edelle. Mercedeksen Valtteri Bottas ja Lewis Hamilton olivat 3:s ja 4:s, hieman päälle 0,2 sekuntia Perezin takana.

Spielbergissä ajetaan F1-historiaa, sillä samalla radalla kisataan ensimmäistä kertaa kaksi kisaa saman kauden aikana. Koronaviruspandemia runnoi F1-kalenterin uusiksi, ja viime viikonloppuna ajettu kauden avauskisa Itävallan gp päättyi Bottaksen voittoon. Nyt Spielbergissä kaasutellaan kisa nimeltä Steiermarkin gp.

Viime viikonloppuna vaikeuksissa paininut Ferrari keskittyi Steiermarkin avausharjoituksessa hahmottelemaan ajokkiensa uusien osien toimivuutta. Sebastian Vettel oli kierrosajoissa lopulta 10:s ja Charles Leclerc 12:s.

Päivän toinen harjoitussessio alkaa kello 16 Suomen aikaa.

Mugello ja Sotshi mukaan F1-kauden kisakalenteriin

Kansainvälinen autoliitto FIA vahvisti perjantaina, että Italian Mugellossa ja Venäjän Sotshissa ajetaan tällä kaudella formula 1 -sarjan kilpailut. Mugellon kilpailu on 13. syyskuuta ja Sotshin 27. syyskuuta.

– Tämä nostaa kauden vahvistettujen kisojen määrän kymmeneen, ja lisää julkistetaan tulevina viikkoina. Odotamme, että kaudella 2020 ajetaan 15–18 kilpailua, FIA kertoi tiedotteessaan.

Etenkin ratamoottoripyöräilyn MM-sarjan kisoista tunnettu Mugello ei ole aiemmin isännöinyt F1-kilpailua. Kyseessä on samalla Ferrarin tuhannes gp.

Lähteenä myös AFP