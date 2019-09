BWT Divine ja Lumi-Oosa lauantain ravisankarittaret – tauolta palannut Lexus Dream sivusi rataennätystä Lappeenrannassa

Suursuosikki Lumi-Oosa ei antanut haastajille mahdollisuuksia 5-vuotiaiden suomenhevosten Villinmiehen Tammakilvan finaalissa lauantaina. Nopeasti kärkipaikalle edennyt tamma hallitsi Harri Kotilaisen ajamana kisaa loppuun asti ja kuittasi 30 000 euron ykköspalkinnon ajalla 29,0a/2100 metriä.

– Kolme viimeisintä starttia on mennyt tosi hyvin, sitä ennen se meni vähän jarru päällä, Kotilainen analysoi Lumi-Oosaa, joka siirtyy ensi kaudeksi varsalomalle.

Jos sujui suomenhevosten Tammakilpa käsikirjoituksen mukaan, nähtiin lämminveristen finaalissa todella kihelmöivä kamppailu voitosta.

Kärkipaikan alussa puolustanut Kivarin Raindance sai taipua lopussa vahvasti takaa kirineelle Peanutsille, mutta pisimmän korren veti lopulta johtohevosen takaa tilaa saanut Olli Koivusen ajama BWT Divine. 52 500 euron arvoinen ykkössija sai valmentaja Kaisa Toivosen suupielet hymyyn.

– Syksy on näyttänyt, että tämä on aika kova hevonen. Uskoin, että juoksun onnistuessa sillä on mahdollisuudet voittaa ja sehän onnistui hienosti, Toivonen iloitsi.

Josveis hallitsi Kavioliigaa

Kylmäveristen Kavioliiga-osakilpailu käynnistyi suosikki Välähdyksen laukalla. Kärkipaikalle painunut Santtu Raitalan ajama Josveis sai Välähdyksen vielä ratkaisuhetkillä kimppuunsa, mutta Antti Ojanperän valmentama ruuna erkani maalisuoralla selvään voittoon ennen suuryllättäjä Vinksaa. Välähdys sai tyytyä kolmossijaan.

Kahden kuukauden mittainen tauko ei haitannut Lexus Dreamin menoa lämminveristen maililla. Ulkoa kärkipaikalle heti auton irrottua ladannut ruuna ei antanut suosikki Chief Orlandolle lopulta mitään mahdollisuuksia ja sivusi ajalla 10,7a/1609 metriä Lappeen rataennätystä.

Harri Kotilainen onnistui Lumi-Oosan lisäksi myös iltapäivän toisella ajokillaan Liisan Tulilinnulla, joka ehti voittoon pahan lähtölaukan jälkeenkin. Hannu Torviselle Lexus Dreamin ohella 75-voiton toi tammalähdössä Beat Of Love. Kierroksen avauksen vei Juha Utalan Personal Trainer.