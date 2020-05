Barcelona ja Real Madrid aloittivat pelaajiensa koronatestaamisen – "Tämä on meille hyvin outoa aikaa"

Jalkapallon Espanjan liigajättien Barcelonan ja Real Madridin pelaajille on tehty keskiviikkona seurojen valvonnassa ensimmäiset koronatestit. Espanjan liigajoukkueiden on määrä aloittaa rajoitettu harjoittelu, kun koronapandemian takia maaliskuussa keskeytynyttä sarjakautta on tarkoitus jatkaa kesäkuussa.

Kapteeni Lionel Messi ja Ranskan maajoukkuehyökkääjä Antoine Griezmann olivat ensimmäisiä Barcelonan pelaajia, jotka saapuivat keskiviikkona seuran harjoituskeskukseen. Real Madridista puolestaan muun muassa Eden Hazard ja Karim Benzema saapuivat terveystarkastusta varten Madridin lähistöllä sijaitsevaan Realin harjoituskeskukseen.

Myös Atletico Madrid on käynnistänyt liigajoukkueessaan koronatestit. Joukkue palaa harjoituksiin saatuaan testitulokset. Testien valmistumisaika on 48 tuntia.

– Tämä on meille hyvin outoa aikaa. Emme ole koskaan olleet koskematta palloon näin kauan, joten olemme innokkaita aloittamaan, Atleticon keskikenttäpelaaja Marcos Llorente viittasi lähestyviin harjoituksiin.

– Jokaiselle pelaajalle on lähetetty viikoittain yksilöllinen harjoitusohjelma, joten uskon, että olemme valmiita, hän lisäsi.

Pienryhmistä kohti joukkueharjoittelua

Espanjan hallitus lievensi koronarajoituksia viime viikolla siinä määrin, että jalkapallon liigajoukkueiden harjoituksissa maksimimäärä on kuusi pelaajaa samalla kentällä. Pelaajien tulee käyttää kasvomaskeja ja käsineitä koko ajan, kun he ovat harjoittelutilanteen ulkopuolella.

Seuraavassa vaiheessa treeneissä on pienryhmien jälkeen määrä siirtyä joukkueharjoitteluun. Espanjan liigan sarjakauden on suunniteltu jatkuvan kesäkuun puolivälissä.

Espanjan hallituksen linjauksen mukaan maassa joukkokokoontumisten ihmismäärä on rajoitettu 400 henkeen.

Tilastosivusto Worldometerin mukaan Espanjassa oli rekisteröity keskiviikkoon mennessä lähes 253 700 koronatartuntaa ja 25 857 kuolemantapausta.