Barcelona-pomo otti kantaa Messi-huhuihin: "Meillä on velvollisuus tehdä jatkosopimus hänen kanssaan"

Espanjan jalkapalloliigan mahtiseurassa Barcelonassa on kuohunut tämän kauden aikana, ja myös seuran ja sen tähtipelaajan Lionel Messin suhde on rakoillut. Viime viikolla lisää vettä myllyyn kaatoi Cadena Ser -radiokanava, joka kertoi Messin suunnittelevan lähtöä Barcelonasta, kun hänen sopimuksensa umpeutuu kesällä 2021.

Barcelonan puheenjohtaja Josep Maria Bartomeu vastasi spekulointiin tähtipelaajansa urajatkosta tiistaina.

– Emme normaalisti puhu keskusteluista, joita käymme pelaajien kanssa, mutta on selvää, että meillä on velvollisuus tehdä jatkosopimus hänen (Messin) kanssaan. Hän on historian paras jalkapalloilija ja hänellä on monta pelivuotta jäljellä jalkapallon parissa, Bartomeu sanoi katalonialaiselle radiokanava Rac1:lle.

Bartomeu kertoi puhuneensa viime lauantaina Barca-kapteenille ja tyynnytteli seuran kannattajia.

– Minä näen rentoutuneen Leon. Hän on sanonut monta kertaa, että haluaa päättää uransa Barcassa.

– Puhun pelaajille erittäin usein. En pelkästään Leolle, vaan myös muulle ryhmälle, etenkin kapteeneille. Meillä on ollut sitä paitsi paljon puhuttavaa viime aikoina, Bartomeu muotoili.

Setien jatkamassa alavireestä huolimatta

Yksi kuumista puheenaiheista Barcelonan ympärillä on ollut seuran valmentajatilanne. Barcelona antoi tammikuussa potkut päävalmentajalleen Ernesto Valverdelle, ja paikkaajaksi tuli Quique Setien. Vaihdos ei ole kuitenkaan tuottanut toivottua tulosta, ja joukkue on menettänyt koronavirustauon jälkeen Espanjan liigan ykköstilan Real Madridille.

Tästä huolimatta Bartomeu korosti valmentajavaihdoksen olleen oikea ratkaisu. Puheenjohtajan mukaan Setien jatkaa Barcelonan puikoissa.

– Tietenkin Setien jatkaa. Olen melko tyytyväinen kehitykseemme useista tasapeleistä huolimatta.

Espanjan liigassa Barcelona on Real Madridia neljä pistettä perässä, kun jäljellä on vielä neljä ottelukierrosta.

Lisäksi Bartomeu paljasti Barcelonan suunnittelevan Mestarien liigan neljännesvälierän toista osaottelua Napolia vastaan kotikentälleen Camp Noulle. Euroopan jalkapalloliitto Uefa on kertonut, että Mestarien liiga pelataan loppuun Portugalin Lissabonissa elokuussa.