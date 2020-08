Barcelonasta pois haluava Lionel Messi ei ilmestynyt seuransa koronavirustestiin

Tähtijalkapalloilija Lionel Messi jätti saapumatta espanjalaisseuransa Barcelonan koronavirustestiin sunnuntaina. Seuran lähde vahvisti uutistoimisto AFP:lle, ettei Messi osallistunut testiin.

Barcelona aloittaa tulevaan kauteen valmistautumisen uuden päävalmentajansa Ronald Koemanin johdolla maanantaina, eikä pelaajilla ole asiaa harjoituskentälle ilman negatiivista koronatestitulosta.

Messin oli määrä saapua koronatestiin paikallista aikaa kello 10.15, mutta Messi oli espanjalaismedian mukaan viestittänyt jo aiemmin lakimiehensä kautta seuralle, ettei aio osallistua testiin.

Barcelonaa 13-vuotiaasta alkaen edustanut Messi, 33, järisytti jalkapallomaailmaa tiistaina viestittäessään seuralle halustaan lähteä muualle. Argentiinalaishyökkääjän ulosostohinta on kuitenkin muhkeat 700 miljoonaa euroa. Messillä on voimassa oleva sopimus Barcelonan kanssa vielä ensi kaudesta. Messiä on yhdistetty huhuissa Englannin Valioliigassa pelaavaan Manchester Cityyn.