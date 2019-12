Barkov iski tehot 2+1 Floridan kaataessa Montrealin

Aleksander Barkov teki kaksi maalia ja nappasi syöttöpisteen Florida Panthersin ottaessa 6–5-voiton Montreal Canadiensista jääkiekon NHL:ssä.

Barkov iski Floridan 2–0-johtoon avauserässä ja toi Panthersin tasoihin toisessa erässä Montrealin käväistyä 3–2-johtoasemassa. Ensimmäisessä maalissaan Barkov sai kiekon haltuunsa maalin edessä, kääntyi ympäri ja laittoi kiekon rystyltä sisään. Toisen maalinsa Florida-kapteeni laukoi suoraan Jonathan Huberdeaun syötöstä.

Myös Barkovin ketjukaveri Huberdeau oli kovassa vireessä ja mätti tehot 2+2.

Montrealin suomalaisista Jesperi Kotkaniemi pääsi maalin makuun. Hän teki joukkueensa 4–6-kavennusosuman ylivoimalla kolmannessa erässä. Maali oli Kotkaniemen kauden viides.

Barkovilla on koossa tehot 13+32.

Tärkeä voitto pitää Floridan kiinni itälohkon viimeisessä pudotuspelipaikassa. Pisteen päässä vaanii Tampa Bay Lightning, joka otti 2–1-voiton NHL:n jumbojoukkueesta Detroit Red Wingsistä.

Columbus-vahti Korpisalo loukkaantui voittolaukauskisassa

Sami Vatasella oli kolmen pisteen ilta, kun hänen joukkueensa New Jersey Devils haki vierasvoiton Ottawa Senatorsista NHL:n häntäpään kamppailussa.

New Jersey voitti jatkoajalla 4–3, ja Vatanen oli syöttäjänä kolmessa Devilsin neljästä maalista. Suomalaispuolustaja merkittiin syöttäjäksi myös voittomaaliin, jonka viimeisteli jatkoajan ensimmäisellä minuutilla viime kesän ykkösvaraus Jack Hughes. Maali oli Hughesin kauden kuudes.

Vatanen on kerännyt tällä kaudella tehot 5+15. Viimeksi hän ylsi kolmeen pisteeseen samassa ottelussa tammikuussa 2018.

New Jersey on viimeistä edellisenä NHL:n itälohkossa. Ottawa on sitä yhden pykälän edellä sijalla 14.

Hyvässä vireessä oleva Joonas Korpisalo torjui taas mainiosti mutta loukkasi itseään, kun Columbus Blue Jackets koki kotitappion Chicago Blackhawksille. Korpisalo pysäytti Columbuksen maalilla 28 laukausta, mutta loukkaantui voittolaukauskisassa ja tarvitsi apua poistuakseen jäältä.

Chicago vei voiton voittolaukausten jälkeen 3–2.

Tappiosta huolimatta Columbus venytti pisteputkensa kymmeneen otteluun. Blue Jackets on itälohkossa sijalla 12, kolmen pisteen päässä kahdeksannesta sijasta ja viimeisestä pudotuspelipaikasta.

Tulikuuma St. Louis kaatoi Laineen Winnipegin

Hallitseva Stanley cup -mestari St. Louis Blues on venyttänyt voittoputkensa jo kahdeksan ottelun mittaiseksi. St. Louis löi Patrik Laineen Winnipeg Jetsin kotonaan 4–1.

Kolmessa edellisessä ottelussa tehoille yltänyt Laine jäi tällä kertaa pisteittä.

St. Louis ja Winnipeg kohtasivat uudelleen vain kaksi päivää edellisen ottelunsa jälkeen. St. Louis voitti myös perjantaina Winnipegissä.

St. Louis kasvatti johtonsa NHL:n länsilohkossa kahdeksaan pisteeseen. Winnipeg on lännessä kuudentena.

Rasmus Ristolainen iski tehot 1+1, mutta Buffalo Sabres sai tyytyä 2–3-tappioon Tuukka Raskin Boston Bruinsin vieraana. Rask torjui 24 kertaa.

Ristolainen laukoi Buffalon 1–1-tasoituksen toisessa erässä. Maali oli suomalaispakille kauden neljäs.

Boston jatkaa itälohkossa toisena. Kolmannen perättäisen tappion kärsinyt Buffalo on sijalla 13.

Kolmantena idässä on New York Islanders, joka haki 3–1-voiton Minnesota Wildin kotihallista. Islandersin Leo Komarov kirjautti syöttöpisteen.