Barkov jatkaa kovassa iskussa, saalisti 1+1-tehot Carolinaa vastaan

Floridan Aleksander Barkov jatkoi huippuvireessä, kun Panthers kohtasi kotonaan Carolina Hurricanesin jääkiekon NHL-kierroksella.

Suomalaiskapteeni laukoi yhden maalin ja nappasi yhden syöttöpisteen ottelussa, joka kääntyi lopulta vieraiden 4–3-voitoksi. Barkovin maali syntyi ylivoimalla toisessa erässä, kun Evgenii Dadonov syötti kiekon maalin kulmalla päivystäneelle Barkoville, joka ohjasi kiekon rystyllä sisään.

Tehot 1+1 kirjannut Barkov valittiin ottelun tähdistöön. Edellisissä kahdessa ottelussaan hän on kahminut 4+3 pistettä.

Hurricanesin Teuvo Teräväinen ja Sebastian Aho pääsivät hekin tehoille ja olivat kääntämässä ottelun suuntaa päätöserässä, jossa Hurricanes nousi johtoon kahden ylivoimamaalin ansiosta.

Teräväinen nappasi syöttöpisteen molemmista maaleista, jotka syntyivät kahden minuutin sisään heti päätöserän alussa. Aho merkittiin Justin Williamsin voittomaalin toiseksi syöttäjäksi. Williams teki ottelussa kaksi maalia.

Carolina on voittanut viidestä viime ottelustaan neljä ja on kiinni pudotuspelipaikassa. Florida puolestaan katkaisi kolmen ottelun voittoputkensa ja pudotuspelihaaveet alkoivat jälleen karista. Florida on itälohkossa 12. sijalla 10 pisteen päässä Carolinasta.

Myös Mikael Granlund ja Jesperi Kotkaniemi osuivat

Myös Minnesotan Mikael Granlund ja Montrealin Jesperi Kotkaniemi onnistuivat maalinteossa. Minnesota haki New York Rangersista 4–1-vierasvoiton ja katkaisi näin viiden ottelun tappioputkensa.

Grandlund iski toisessa erässä herkulliseen irtokiekkoon ja laukoi sen verkkoon ennen kuin kaatui vastustajan mailaan. 2–1-maali oli Granlundille kauden 15:s.

Kotkaniemen Montreal jyräsi kotijäillään Pittsburghin 5–1. Kotijoukkue otti ohjat heti alkumetreillä tykittämällä kaksi maalia avausminuuteilla. Kotkaniemen 2–0-osuma syntyi, kun Paul Byron ajoi vauhdilla maalille ja vippasi kiekon takaa purjehtineelle Kotkaniemelle, joka ampui sen terävällä laukauksella sisään.

Kotkaniemen joukkuetoverit Joel Armia ja Artturi Lehkonen jäivät ottelussa pisteittä.