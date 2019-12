Barkov jatkoi kiipeämistä Floridan kaikkien aikojen maalipörssissä – voi hankkia tällä kaudella suomalaisille kaksoisjohdon

Jääkiekon NHL:ssä pelaavan Floridan Aleksander Barkov nousi seurahistorian maalipörssissä jaetulle neljännelle sijalle, kun hän kasasi maanantain vastaisen yön ottelussa pisteet 1+1. Florida nuiji San Josen maalein 5–1.

Vuonna 2013 NHL:ssä aloittaneen Barkovin uran maalisaldo kasvoi nyt lukemaan 145, jolla hän nousi sivuamaan Stephen Weissia seuran kaikkien aikojen maalipörssissä. Edellä ovat Pavel Bure (152), Scott Mellanby (157) ja Olli Jokinen (188), joten kuluvan kauden päätteeksi pörssissä voi olla suomalaisten kaksoisjohto.

Barkov pohjusti Keith Yandlen ylivoimamaalin ottelun viidennellä minuutilla ja tuplasi johdon alle neljä minuuttia myöhemmin. San Jose nousi mukaan Kevin Labancin 1–2-kavennuksella, mutta Florida meni menojaan toisessa erässä.

Yksi Floridan avainhahmoista oli maalivahti Sergei Bobrovski, joka torjui 30 kertaa.

– Mielestäni Bobrovski oli todella hyvä ottelun alussa. Hän oli hyvissä torjunta-asemissa, pelasi maltillisesti, meni suoraviivaisesti kiekkoon ja hoiti paluukiekot. Hän hallitsi kauan koko peliä, Floridan päävalmentaja Joel Quenneville kehui NHL:n verkkosivuilla.

Florida on hyvässä vauhdissa

Barkov on summannut tällä kaudella pisteet 10+26=36, joilla hän on suomalaisten pistepörssin kärjessä. Joukkueensa pörssissä Barkov on jaetulla kärkisijalla Jonathan Huberdeaun (11+25=36) kanssa. Huberdeau oli mielissään, kun sunnuntain vastaisena yönä Columbuksesta otettua 4–1-voittoa seurasi voitto San Josesta.

– Ottelut peräkkäisinä päivinä eivät ole koskaan helppoja, joten oli hyvä voittaa. Saimme neljä pistettä viikonloppuna, emme antaneet vastustajan tehdä paljon maaleja, ja Bobrovski teki hyvää työtä, Huberdeau tuumi seuran verkkosivuilla.

Viime kaudella Barkov teki runkosarjassa ennätyspisteensä 35+61=96, joten tämän kauden ottelukohtainen pistetahti 1,24 lupailee jopa 100 pisteen rajan saavuttamista.

Barkovin aikakaudella Florida on päässyt vain kerran pudotuspeleihin, mutta nyt tavoitteen täyttyminen näyttää lupaavalta. Joukkue on Atlantin divisioonassa toisena.