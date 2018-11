Barkov laukoi kaksi maalia Floridan voitossa, Granlund iski Minnesotan voitto-osuman

Aleksander Barkov on päässyt väkevään maalivireeseen samaan aikaan, kun hänen kipparoimansa Florida on löytänyt voittokunnon. Barkov iski kaksi maalia, kun Florida murskasi Ottawan kotonaan 5–1.

Florida teki kaikki viisi maaliaan toisessa erässä oltuaan avauserän jälkeen tappiolla. Barkov teki joukkueensa ensimmäisen ja kolmannen maalin ja kasvatti kauden tehopisteensä lukemiin 5+8. Ennen tämän viikonlopun pelejä hän oli tehnyt vain kaksi maalia.

Ensimmäisen maalin Barkov laukoi maalin edestä ketjukaverinsa Mike Hoffmanin syötöstä, toisen hän iski murtauduttuaan itse Ottawan puolustuksen läpi karkuun.

Kotijoukkueen neljänteen maaliin merkittiin syöttäjäksi Juho Lammikko, jolle tehopiste oli NHL-uran ensimmäinen. Lammikko, 22, nostettiin farmista Floridan riveihin lokakuussa ja Ottawa-peli oli hänen 13. NHL-ottelunsa.

Florida on nyt voittanut neljä ottelua perättäin. Sen voittoputki alkoi reilu viikko sitten Helsingissä pelatussa ottelussa Winnipegiä vastaan. Ennen nykyistä putkea Florida ei ollut pystynyt voittamaan tällä kaudella kahta perättäistä ottelua, ja se on edelleen itälohkossa viimeistä edellisenä, tosin vain kolmen pisteen päässä pudotuspeliviivasta.

Granlund hurjassa vireessä

Suomalaisista onnistui maalinteossa myös Minnesotan Mikael Granlund, joka teki joukkueensa voittomaalin 3–2-vierasvoitossa St. Louisista. Granlund sai irtokiekon haltuunsa ja latasi rannelaukauksen yläkulmaan hieman ennen kolmannen erän puoliväliä.

Maali oli Granlundille kauden kymmenes. Häntä voi kuvailla tulikuumaksi pelaajaksi: viimeisissä 14 ottelussa on nyt syntynyt 18 pistettä (10+8).

– Tuskin edes koskin kiekkoon. Olen yrittänyt tehdä joitain pieniä asioita paremmin. Näyttää siltä, että kiekot menevät hyvin sisään juuri nyt, Granlund sanoi NHL.comin mukaan.

Minnesotan päävalmentaja Bruce Boudreau ylisti suomalaista.

– Hän on paras hyökkäyspään pelaajamme. Se on aika hienoa. Sitä hän on, todella hyvä jääkiekkoilija, Boudreau kehui.

St. Louisin päävalmentaja Mike Yeo manasi joukkueen puolustamista tilanteessa, josta Granlund teki maalin.

– Täytyy tunnistaa, että kiekko on vaarallisella alueella ja vain toimittaa se pois millä tavalla tahansa. Kiekko kävi meidän lavassamme varmaan neljä kertaa siinä, meidän täytyy olla parempia, Yeo sanoi.

Minnesota on länsilohkossa toisena. Sen alkukausi on ollut pisteiden valossa seurahistorian paras.