Barkov rikkoi Floridan ennätyksen syöttämällä viisi maalia – Florida voitti Minnesotan 6–2

Floridan Aleksander Barkov on kerännyt viisi syöttöpistettä taistelussa Minnesotaa vastaan jääkiekon NHL:ssä. Barkovin Florida voitti ottelun 6–2.

Barkov rikkoi viidellä syöttöpisteellään joukkueensa ja oman NHL-uransa ennätyksen. Kukaan aiempi Floridan pelaaja ei ole saanut viittä syöttöpistettä yhdessä ottelussa, joukkue kertoo Twitterissä.

NHL.comin mukaan aiemmin neljän syöttöpisteen raja on rikottu Floridan joukkueessa kahdeksan kertaa. Edellisen kerran neljä syöttöpistettä yhdessä ottelussa keräsi Thomas Vanek 14. maaliskuuta 2017.

Barkov on tällä kaudella napannut tililleen 46 syöttöpistettä. Maaleja hän on tehnyt 29.

Edellisessä ottelussa Bostonia vastaan Barkov keräsi tehot 1+1.

Florida oli ennen illan ottelua hävinnyt kuusi kertaa putkeen. Florida on liigassa sijalla 21.

Patrik Laineen Winnipeg kukisti puolestaan Carolinan murskaluvuin 8–1 päättyneessä maali-ilottelussa. Laine sai ottelusta yhden syöttöpisteen. Hän oli avustamassa joukkueensa toista maalia, joka syntyi ajassa 5.48 ottelun ensimmäisessä erässä. Laineen syötön viimeisteli Blake Wheeler.

Oman keskisen divisioonan voitosta kamppaileva Winnipeg Jets on menossa kevään pudotuspeleihin, mutta Sebastian Ahon ja Teuvo Teräväisen Carolina Hurricanesilla tekee tiukempaa. Carolinan Aho on ollut kovassa pistetahdissa, mutta jäi illan ottelussa ilman tehoja. Aho on tehnyt neljässä edellisessä ottelussa 5+1 pistettä.

Myöskään Teräväinen ei yltänyt tehoille illan ottelussa.