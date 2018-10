Barkovin Florida Panthers hävisi Rangersille NHL:ssä

Jääkiekon NHL:ssä Aleksander Barkovin Florida Panthers on hävinnyt New Yorkissa pelatussa ottelussa New York Rangersille 2–5. Floridan kapteeni Barkov jäi ottelussa pisteittä. Rangersin voitto tuli tällä kaudella ensimmäistä kertaa varsinaisella peliajalla. Joukkueesta loisti erityisesti ruotsalainen Mika Zibanejad, joka teki kaksi maalia ja ansaitsi kaksi syöttöpistettä.

Arizona Coyotes otti puolestaan vieraissa 4–1-voiton Columbus Blue Jacketista. Kierroksella pelataan vielä kuusi muuta ottelua.