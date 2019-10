Barkovin Floridalle 2–7-murskatappio – Vancouver lappoi viisi maalia yhdessä erässä

Jääkiekon NHL:ssä Vancouverin tahti oli hurja, kun se murskasi kotonaan Floridan 7–2. Heti ensimmäisessä erässä joukkue iski viisi maalia, minkä jälkeen se osui vielä toisen ja kolmannen erän aikana.

Florida ei toipunut Vancouverin ensimmäisen erän hurjastelusta, ja saldoksi jäivät Brian Boylen ja Mike Hoffmanin maalit. Vancouverille maaleja lapioi Brandon Sutter, Tim Schaller, Jake Virtanen, Josh Leivo ja J.T. Miller, joka osui kahdesti.

Vajaa 17 minuuttia pelannut Floridan Aleksander Barkov ei kerryttänyt pistesaldoaan, ja hänen plusmiinus-saldonsa ottelussa vajosi lukemaan -4. Barkovilla on 12 ottelusta kasassa tehot 0+13.

Ristolaisen ja Jokiharjun Buffalo taipui Arizonalle voittolaukauskilpailussa

Arizona voitti Buffalon 3–2 NHL:n kierroksella. Ottelu ratkesi voittolaukauskilpailussa, jossa kiekon verkkoon sai ainoastaan Nick Schmaltz.

Buffalon 2–0-johto suli ensimmäisen erän lopun ja toisen erän aikana.

Buffalon suomalaispelaajat Henri Jokiharju ja Rasmus Ristolainen jäivät ilman tehopisteitä. Jääaikaa Jokiharjulle kertyi vajaa 18 minuuttia ja Ristolaiselle reilu 25. Arizonan maalilla torjui Antti Raannan sijasta Darcy Kuemper, joka pysäytti kiekon 24 kertaa. Buffalon verkkoa vahtineelle Carter Huttonille torjuntoja kertyi jopa 42.

Arizonan 1–2-kavennusmaalista vastannut Conor Garland joutui jättämään pelin kesken kolmannessa erässä, kun kiekko osui häntä korvaan. Garlandille kirjattiin myös syöttöpiste Carl Söderbergin ylivoimalla toisessa erässä syntyneeseen tasoitusmaaliin.

Arizona on pelannut 11 peliä, joista se on voittanut seitsemän. Sarjataulukon kärkeä pitävä Buffalo puolestaan on voittanut yhdeksän kertaa, kun takana on 13 ottelua.