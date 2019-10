Barkovin Panthers höykytti kärkiporukkaa – suomalaiskipparin syöttötehoille jatkoa

Aleksander Barkovin Florida Panthers jatkaa pisteputkeaan jääkiekon NHL:ssä. Florida otti vakuuttavan 6–2-vierasvoiton länsilohkon kärkijoukkueisiin kuuluvasta Edmonton Oilersista maanantain vastaisena yönä Suomen aikaa.

Florida on nyt saanut vähintään yhden pisteen kahdeksasta perättäisestä ottelusta. Panthers on itälohkossa kuudentena. Joukkueen kapteeni Barkov puolestaan jatkaa mainiota syöttötahtiaan: toisen erän alkuun Barkov järjesti Aaron Ekbladin 1–0-osuman. Syöttöpiste oli Barkoville seitsemäs kolmeen viime peliin ja jo kauden 13:s, ja sillä hän jakaa kolmossijaa NHL:n syöttötilastossa. Kauden avausmaaliaan kippari tosin vielä jahtaa.

Detroitin Valtteri Filppula sen sijaan avasi kauden maalitilinsä ottelussa hallitsevaa mestaria St. Louis Bluesia vastaan. Detroit taipui kotonaan jatkoajalla 4–5.

Suomalaiskonkari Filppula teki Detroitin 3–3-tasoituksen kolmannessa erässä. Maali on Filppulan ensimmäinen hänen uuden Detroit-uransa aikana. Viimeksi hän teki NHL-maalin autokaupungin joukkueen paidassa keväällä 2013.

Detroitin alkukausi on ollut masentava – Red Wings koki nyt jo kahdeksannen perättäisen tappionsa ja majailee itälohkossa viimeistä edellisenä.

Riemuisaa ei ole myöskään kesän NHL-draftin kakkosvarauksen Kaapo Kakon meno tällä hetkellä. Kakko oli jäällä neljän omiin menneen maalin aikana, kun hänen seuransa New York Rangers taipui kotijäällään 4–7-tappioon Boston Bruinsille. Kakon plus/miinus-lukema on yhdeksän pelin jälkeen –12, jolla hän jakaa koko liigan jumbosijaa Detroitin Andreas Athanasioun kanssa. Kaksikkoa paremmassa lukemassa on maanantain vastaisen yön pelien jälkeen 681 pelaajaa.

Itälohkon ja koko liigan pisteissä kolmantena olevan Bostonin tehoista maalijuhlassa vastasi ykkösketju, joka kokosi yhteensä 13 pistettä. Patrice Bergeron teki hattutempun, Brad Marchand kirjasi 2+3 ja liigan pistekärki David Pastrnak 0+5. Kolmikolla on tämän kauden 11 ottelusta yhteensä kasassa jo 54 pistettä (23+31).