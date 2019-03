Barkovin hirmuvire jatkuu NHL:ssä – Rantasen kärkisija suomalaisten pörssiykkösenä uhattuna

Mikko Rantanen on aiheestakin puhuttanut tämän kauden NHL-jääkiekkoliigassa tehokkuudellaan. Colorado-hyökkääjän asema suomalaispelaajien pistekärkenä alkaa kuitenkin olla uhattuna, sillä Florida Panthersin Aleksander Barkov tulee takana kovalla vauhdilla.

Barkov syötti maanantain vastaisena yönä joukkueensa molemmat maalit vieraissa kärsityssä 2–3-tappio-ottelussa Anaheimia vastaan. Hänen saldonsa kauden 72 ottelussa on oma ennätys 30+53=83 pistettä, joten hän on sunnuntain sarjakierroksen jälkeen Rantasta (31+56=87) enää neljä pistettä jäljessä.

Florida on turhankin paljon Barkovin ja tämän ketjukaverien Jonathan Huberdeaun ja Jevgeni Dadonovin varassa.

– Jokainen piste tähän vuodenaikaan on tiukassa, Floridan päävalmentaja Bob Boughner sanoi Floridan videohaastattelussa.

Barkov on tehoillut kuudessa viime ottelussaan 2+13=15 pistettä ja noussut NHL-pörssissä sijalle 13. New Jerseylle 0–3 hävinneen Coloradon Rantanen jäi pisteittä. Pistepörssissä yhdeksäntenä oleva Rantanen on summannut kuudessa edellisessä ottelussaan 3+2=5 merkintää.

Floridan kausi päättynee itälohkossa taas kerran runkosarjaan. Colorado elättelee länsilohkossa vielä toiveita pudotuspeleistä.

Suomen MM-joukkueen kokoamisen kannalta Barkov saattaa olla Leijonien jokerikortti. Toisin kuin Rantasen, Barkovin sopimus ei kevään päätteeksi ole katkolla, joten Floridan kapteeni voi hyvinkin olla käytettävissä toukokuussa MM-Slovakiassa.

Ruotsin Pettersson ihastuttaa Vancouverissa

Länsilohkossa Vancouver Canucks kukisti Dallasin voittomaalikisan jälkeen 3–2. Vierasvoitosta huolimatta Vancouverinkin kausi päättyy todennäköisesti runkosarjaan.

Vancouverille on tuottanut iloa mainiota debyyttikautta pelaava ruotsalaishyökkääjä Elias Pettersson, joka syötti Dallasia vastaan yhden maalin. Hän sivusi 27+33=60 pisteellään Vancouverin tulokaspelaajien kaikkien aikojen ennätystä Ivan Hlinkan ja Pavel Buren kanssa.

– Olen tästä hyvin ylpeä, Pettersson kehui TT:n mukaan.

Kestomenestyjä Pittsburgh kärsi paitsi 1–2-jatkoaikatappion Philadelphialle, toisenkin menetyksen. Huippuhyökkääjä Jevgeni Malkin joutui St. Louis -ottelussa saamansa tällin takia jäämään kotipelistä sivuun ja on yläraajavamman vuoksi kokoonpanosta syrjässä toistaiseksi.