Bayern München asetti tähtäimensä Bundesliigassa menestymiseen

Jalkapallojätti Bayern Münchenin kausi on ollut kaksijakoinen Saksan Bundesliigassa ja Mestarien liigassa. Syksyllä Bayern kompuroi Bundesliigassa ja oli pahimmillaan yhdeksän pisteen päässä sarjakärki Borussia Dortmundista. Kevätkaudella Bayern on hinannut itsensä Dortmundin rinnalle.

Mestarien liigassa Bayern eteni syksyllä vaivoitta pudotuspeleihin, mutta neljännesvälierissä saksalaisseura törmäsi Liverpooliin. Putoaminen jatkosta sinetöityi myöhään keskiviikkoiltana.

– Bayernin on kiireesti tehtävä radikaaleja muutoksia, että se voi taistella mestaruuksista jatkossa, saksalaislehti Bild vaati.

Bayernilla on tämän kauden osalta tavoitteena enää Bundesliigan ja Saksan cupin voittaminen. Tulevaisuuden osalta Bildin artikkelissa viitattiin ikääntyneeseen pelaajarunkoon. Kokeneista pelaajista Arjen Robbenin, 35, Franck Riberyn, 35, ja Rafinhan, 33, sopimukset päättyvät tähän kauteen. Korvaajia tarvitaan myös mahdollisesti puolustuksen kolmekymppisille Mats Hummelsille ja Jerome Boatengille.

Alakertaan on jo tulossa Stuttgartista ranskalainen maailmanmestari Benjamin Pavard. Atletico Madridin Lucas Hernandezin huhutaan siirtyvän Bayern Müncheniin.

– Hummels ja Boateng ovat loukkaantumisherkkiä. Lucas on paljon nuorempi, ja siirrossa voisi olla paljon järkeä, entinen maajoukkuekapteeni ja nykyinen televisiokommentaattori Lothar Matthäus kommentoi.

Fanit ovat kolme kertaa vähemmän kärsivällisiä

Kritiikkiä on kohdistettu myös hyökkääjä Robert Lewandowskiin, joka johtaa Bundesliigan maalipörssiä, mutta on jäänyt maaleitta seitsemässä Mestarien liigan pudotuspeliottelussa peräkkäin.

Liverpoolia vastaan Bayern ei onnistunut kertaakaan maalinteossa, kun ensimmäinen ottelu päättyi 0–0 ja toinen 1–3. Bayern sai ainoan maalinsa Liverpoolin oman maalin myötä.

Bayernin hyökkäyspäähän on huhuttu Leipzigin Timo Werneriä, jonka sopimus nykyisen seuransa kanssa päättyy vuonna 2020. Yksi varma tulevaisuuden pelaaja on kanadalainen Alphonso Davies, mutta 18-vuotiaan täytyy ottaa paikkansa nopeasti. Nyt hän on vasta totutellut saksalaisjätissä pelaamiseen ja harjoitteluun.

– Emme ole seurassa kärsivällisiä, ja fanit ovat vielä kolme kertaa vähemmän kärsivällisiä. Tämä seura haluaa menestystä, seurapomo Karl-Heinz Rummenigge kertoi.

Viimeksi Bayern jäi Mestarien liigan puolivälierien ulkopuolelle vuonna 2011. Tuona vuonna Borussia Dortmund nappasi Bundesliigan mestaruuden, eikä Bayern halua kahdeksan vuoden takaisen toistuvan.

Bayern jatkaa pistejahtiaan sunnuntaina, jolloin se kohtaa Mainzin. Dortmund pelaa lauantaina Hertha Berliiniä vastaan.