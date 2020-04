Bayern München jatkoi ikihämmentäjänsä sopimusta

Jalkapallon saksalaisjätti Bayern München teki jatkosopimuksen Thomas Müllerin kanssa. Uusi sopimus pitää 30-vuotiaan saksalaisen seurassa vuoteen 2023 asti. Müller on pelannut koko ammattilaisuransa Bayernissa.

– Molemmat osapuolet tekivät sopimuksen erittäin hyvissä tunnelmissa. Olen varma, että sitten kun pääsemme taas pelaamaan, jatkamme erittäin menestyksellisesti. Se potkii minua eteenpäin. Ykkösprioriteettini oli jatkaa Bayernissa, ja seura tunsi samoin, Müller tunnelmoi seuran verkkosivuilla.

Müller aloitti jalkapallon eteläsaksalaisessa TSV Pählissä, mutta siirtyi jo 10-vuotiaana alueen ykkösseura Bayern Müncheniin. Hän murtautui ykkösmiehistöön vuonna 2009 ja teki läpimurtonsa Saksan maajoukkueessa vuonna 2010.

Müller pelasi viidet peräkkäiset arvokilpailut ja saavutti maailmanmestaruuden 2014. Hänen maajoukkueuransa loppui vuoden 2018 MM-kilpailujen jälkeen.

Sen jälkeen hän on keskittynyt Bayernissa menestymiseen ja pelannut vahvan kauden punapaidoissa.

– Olen ollut Bayernissa kaksi kolmasosaa elämästäni. Tämä seura ei ole minulle vain vanha työnantaja. Se on intohimo, keskikentän ja hyökkäyksen pelipaikoilla viihtyvä Müller paalutti.

Bayernissa Müller on saavuttanut Mestarien liigan voiton 2013 ja kahdeksan Saksan mestaruutta.

Bundesliiga on ollut tauolla maaliskuun alkupuolelta saakka. Bayern johtaa sarjaa. Müller on antanut tällä kaudella 16 maaliin johtanutta syöttöä ja on sarjan syöttöpörssin kärjessä.