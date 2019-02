Bayern kannattelee monia saksalaistoiveita Mestarien liigassa

Bayern Müncheniltä odotetaan aina menestystä, mutta tiistaina joukkue pelaa normaaliakin suurempien paineiden ympäröimänä. Bayern kohtaa Mestarien liigan neljännesvälierien avausosassa englantilaisen Liverpoolin vieraissa.

Niko Kovacin valmentaman Bayernin kausi jalkapallon Saksan Bundesliigassa on ollut odotuksia vaikeampi, ja sarja on edennyt Borussia Dortmundin komennossa. Mestarien liigassa on kulkenut, mutta Liverpool on suuri haaste.

Esimerkiksi Bayernin laitapelaaja Serge Gnabry nostaa liverpoolilaisryhmän otteluparin suosikiksi.

– Meillä on kuitenkin vahvuutemme, olemme FC Bayern ja kaikki on mahdollista, hän sanoi AFP:lle.

Liverpoolin päävalmentajalle Jürgen Kloppille Bayern on hyvin tuttu vastustaja, sillä hän luotsasi pitkään Dortmundia. Bayernin ykköstykki Robert Lewandowski oli tärkeä osa tuon ajan Dortmund-miehistöä.

Liverpool on ollut vahva Valioliigassa, mutta Mestarien liigassa se eteni vaivoin jatkoon. Joukkueelle tuo huolta etenkin keskuspuolustaja Virgil van Dijkin pelikielto. Bayernilta ovat sivussa esimerkiksi Jerome Boateng loukkaantumisen ja Thomas Müller pelikiellon takia.

Puolivälierissä totuttu näkemään saksalaisjoukkue

Monet jalkapalloihmiset Saksassa kääntävät toiveensa Bayerniin myös siksi, että muiden Bundesliigan joukkueiden jatkopaikka näyttää melko epätodennäköiseltä.

Tottenham kylvetti neljännesvälierien avauksessa Dortmundia 3–0. Schalke isännöi keskiviikkona Manchester Cityä, joka on otteluparin suosikki.

Jopa Bayernin puheenjohtaja Karl-Heinz Rummenigge oli harmissaan Dortmundin rämpimisestä.

– En hymyillyt enkä ollut iloinen heidän 0–3-tappiostaan. Tuo ei ollut hyvä asia Bundesliigalle. Nämä kaksi seuraa (Bayern ja Dortmund) ovat olleet Saksan johtotähtiä Euroopassa, Rummenigge sanoi.

Kaudesta 2006–2007 puolivälierissä on nähty aina vähintään yksi saksalaisjoukkue.

Ronaldo saapuu Madridiin

Tiistain toisessa pelissä espanjalaisjätti Barcelona kohtaa vieraissa ranskalaisen Lyonin.

Keskiviikkona Atletico Madrid isännöi Juventusta ottelussa, jossa Cristiano Ronaldo kerännee päähuomion. Ronaldo edusti vuosia Atleticon arkkivihollista Real Madridia ennen siirtoaan Juventukseen.