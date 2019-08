Beach volleyn SM-finaalit saapuvat jälleen Jyväskylään: Naisten sarjassa maajoukkuetähtiä, miesten sarjassa tutut ennakkosuosikit

Beach volleyn SM-finaalit saapuvat viikonloppuna jo totuttuun tapaan Jyväskylän satamaan. JyväsLentiksen ja Lentopalloliiton välisen sopimuksen mukaisesti SM-mitalit ratkaistaan Jyväskylässä nyt kolmantena kesänä perätysten.



Ensimmäisen kerran mitalit ratkaistiin Jyväskylän satamassa 2015 ja silloinen tapahtuma oli niin onnistunut, että JyväsLentis sai SM-finaalit järjestettäväkseen kolmivuotisella sopimuksella vuosiksi 2017-2019. JyväsLentiksen toiminnanjohtaja Taneli Nieminen kertoo, että ensi vuoden finaalipaikkakunnasta ei vielä ole tietoa, vaan tilannetta arvioidaan syksymmällä.



Satamaan rakennettavalla pääkentällä pelataan läpi tulevan viikonlopun miesten ja naisten Suomen mestaruuksista. Mukana on kahdeksan parasta paria niin miehissä kuin naisissa. Ottelut alkavat perjantaina, jolloin pelataan miesten neljännesvälierät ja puolivälierät. Naisten osalta ottelut käynnistyvät lauantaina. Miesten finaali on ohjelmassa lauantai-iltana ja naisten finaali sunnuntai-iltana.



– Pääosin mennään aiemmista vuosista totutulla, hyväksi havaitulla systeemillä. Ainoastaan aikatauluun tehtiin pieni muutos eli miesten finaali pelataan jo lauantaina. Näin saadaan hieno loppuhuipennus sekä lauantaille että sunnuntaille, Nieminen esittelee.



Viikonlopun aikana ratkaistaan myös junioreiden SM-mitalit, niin tyttöjen kuin poikien sarjoissa ikäluokissa U14, U16 ja U18. Junioreiden pelit pelataan Tuomiojärven hiekalla lukuun ottamatta sunnuntaisia finaaliotteluita, jotka on aikuisten tapaan sijoitettu sataman pääkentälle.



Aikuisten sarjoissa finaaliturnaukseen järjestävästä seurasta ylsi yksi pari, Oona Ojala – Emma Tenhunen. Lisäksi tällä kaudella mainiosti aiemmissa osakilpailuissa menestynyt Anna Rantala on taustaltaan JyväsLentiksen kasvatti.



– Junioreiden finaaleihin pääsi JyväsLentiksen edustajat neljään eri sarjaan, kun sarjoja on kaikkiaan kuusi. Se on mahtava juttu, Nieminen iloitsee.



Naisissa suuri ennakkosuosikki on pari Riikka Lehtonen – Niina Ahtiainen, joka vei kultamitalit myös vuosi sitten. Viime viikolla kaksikko sijoittui sijalle 17 Moskovassa pelatuissa EM-kisoissa. Ranking-pisteiden valossa toiseksi kovin naispari SM-finaaleissa on Anna Rantala – Ida Sinisalo, joka on voittanut tämän kesän neljästä SM-osakilpailusta kaksi. Maajoukkuenaisista Anniina Parkkinen – Taru Lahti-Liukkonen jättävät SM-finaalit väliin. Kaksikko oli niin ikään mukana Moskovan EM-kisoissa, mutta turnee jäi kesken Parkkisen selkävaivojen vuoksi.



Miehissä selvä voittajasuosikki on kaksikko Santeri Siren – Jyrki Nurminen, joka on voittanut neljästä kuluvan kesän SM-osakilpailusta kolme. Nurminen on juhlinut SM-kultaa myös kolmena edellisenä kesänä; ensin kahdesti Pekka Piipon kanssa ja viime vuonna Sirenin parina.



Aiempaan tapaan finaalitapahtumaan on yleisöllä vapaa pääsy, mutta paikkansa pääkatsomon parhailla paikoilla voi varmistaa myös ostamalla pääsylipun.



Beach volleyn SM-finaalit Jyväskylän satamassa ja Tuomiojärven kentillä 16.–18.8.