Beach volleyn SM-finaaliturnauksessa naisten sarjan asetelmat olivat selkeät jo ennakkoon. Viime vuoden mestarit, maailmalla turnauksia kiertävät ammattilaiset Riikka Lehtonen ja Niina Ahtiainen kantoivat ennakkosuosikin paineita, ja kaikki muut olivat haastajia.

Ennuste toteutui ja pari uusi mestaruutensa, mutta finaaliottelu ei ollut täyttä Lehtosen ja Ahtiaisen näytöstä. Sastamalalaiset Aliisa Vuorinen ja Vilhelmiina Prihti antoivat kovan vastuksen. Erityisesti ottelun ensimmäisessä erässä voitto olisi voinut napsahtaa suuntaan tai toiseen.

– He olivat rohkeita ja ottivat ajoittain syötössä riskiä, mitä heidän pitikin ottaa, sanoi Riikka Lehtonen.

Finaalin lopputulokseksi merkattiin 2–0 (21–19, 21–16). Lehtonen ja Ahtiainen matkustivat Jyväskylään Moskovasta, missä he joutuivat kokemaan pettymyksen maailmankiertueen neljän tähden turnauksessa. Parin taival päättyi siellä toiselle karsintakierrokselle, minkä jälkeen peli tuntui Lehtosen mukaan vaikealta vielä SM-finaalissakin.

– Eihän se meiltä ollut hyvä peli, mutta se oli varmaan sitten se rutiini, joka sen käänsi meille. Me teimme niitä virheitä muutaman vähemmän, Lehtonen analysoi.

Ahtiaisen ja Lehtosen kausi on kärsinyt valmentajavaihdoksista. Ahtiaisen oli vaikea löytää sanoja summatakseen kautta ennen viimeistä viiden tähden kiertuetta Roomassa.

– Ihan ok, olisi voinut mennä paremminkin. Miten sen nyt sanoisi, vähän sekava kausi, Ahtiainen sanoi.

Tällä hetkellä paria valmentaa Toni Vahela, jonka vastuulla on myös nuorten maajoukkueita.

Olympialaisten portit ovat jo rankingin kautta sulkeutuneet, mutta paikkoja voi tulla Suomeen vielä yksittäisten turnausten kautta. Rooman turnauksen jälkeen on aika istua alas ja miettiä tulevaisuutta. 40-vuotiaalla Lehtosella riittää edelleen paloa jatkaa pelaamista.

– Kovasti ainakin nautin ja motivaatiota riittää. Mieluummin mä tuolla kentällä olen kuin tuolla katsomossa, hän sanoi.

Finaaliturnauksessa pronssia lunastivat jyväskyläläislähtöinen Anna Rantala ja Ida Sinisalo. Kolmen parhaan joukkoon pääsy oli kaksikon tavoitteena kesän alusta lähtien.

– Se saavutettiin, ja ollaan kyllä tyytyväisiä kehitykseen, mitä kesän aikana on tapahtunut, sanoi Sinisalo.

Vasta ensimmäistä kesäänsä yhdessä pelaava kaksikko aloitti finaaliturnauksen välierävaiheesta. Aiemmin sunnuntaina pelatussa välierässä he kärsivät tappion parille Aliisa Vuorinen–Vilhemiina Prihti. Rankingissa Sinisalo ja Rantala olivat heidän yläpuolellaan, mutta kolmanteen erään venynyt taisto oli tasainen.

– He pelasivat kuitenkin hyvin, että ei oltu ihan maansa myyneinä, kun hävittiin, sanoi Rantala.

– Viime viikonloppuna me voitettiin ja nyt voittivat he. Välillä se menee näin.

Pronssiottelussa pari sai vastaansa Katja ja Tuuli Metsäkoivun, joista voitto irtosi erin 1–2 (21–14, 14–21, 9–15).

Rantalalla ja Sinisalolla on seuraavaksi edessään ensimmäinen yhteinen maailmankiertueen turnaus Kiinassa. Sinisalo on kiertänyt kisoja enemmän, mutta Rantalalle kahden tähden turnaus on ensimmäinen laatuaan.

– Olo on odottavainen. Ihanaa päästä sinne ja pelata vähän muita joukkueita vastaan kuin Suomessa aina samoja, Rantala sanoi.

Pari on ottanut tavoitteekseen beach volley -ammattilaisuuden, jota ajatellen turnaus Kiinassa on tärkeä.

– Näkee, millainen se taso on, koska siellä on kuitenkin tavoitteet tulevaisuudessa, sanoi Rantala.

Matka Kiinaan taittuu jo alkuviikosta, ja pari pelaa ensimmäiset karsintapelinsä torstaina.