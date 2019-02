Belina Josselyn vahvin Prix de Paris -maratonilla

Prix d’Ameriquen sankaritar Belina Josselyn voitti suurena suosikkina Prix de Paris -kilpailun, joka ajettiin 4 150 metrin matkalla Vincennesissä sunnuntaina. Jean Michel Baziren ajama tamma juoksi voittoajan 13,9 ja tienasi 157 500 euroa.

Bahia Quesnot johti alkumatkan. Belina Josselynin tallikaveri norjalainen Looking Superb hiillosti rinnalla ja pääsi keulaan. Bazire seurasi Belina Josselynillä kärjen vauhti-ilottelua ja eteni lopulta johtohevosen rinnalle. Maalisuoralla Belina Josselyn oli omaa luokkaansa, eikä lähdön parhaasta jäänyt epäselvyyttä. Tony Gio kiri vinhasti kakkoseksi. Carat Williams pinnisti kolmanneksi. Looking Superb väsyi kuudenneksi.

Belina Josselyn on kymmenes hevonen ja kolmas tamma, joka on voittanut urallaan kolme Pariisin talvimeetingin suurinta kilpailua, Prix d’Amerique, Prix de France ja Prix de Paris. Gélinotte, Jamin, Masina, Bellino II, Eléazar, Ourasi, Jag de Bellouet, Ready Cash, Bold Eagle ja Belina Josselyn on kymmenikkö.