Bernin kahdesti mestariksi valmentanut Kari Jalonen sai potkut

Sveitsin miesten jääkiekkoliigassa pelaava Bern on antanut potkut päävalmentajalleen Kari Jaloselle. Suomalaisluotsi oli Sveitsin suurseuroihin kuuluvan Bernin peräsimessä kaudesta 2016–2017. Jalosen alaisuudessa Bern voitti Sveitsin mestaruuden keväällä 2017 ja 2019.

Tällä kaudella Bernin vire on ollut kateissa, ja joukkue on sarjataulukossa vasta yhdeksäntenä. Kauden 40 sarjaottelusta on kertynyt 53 pistettä. Jalosen korvaa Bernin päävalmentajana Hans Kossmann.

Bern kertoi Jalosen lähtöpasseista tiistaina kotisivuillaan. Suomessa aiheesta uutisoi ensimmäisenä MTV.

Ex-huippupelaaja Jalonen, 60, kuuluu Suomen menestyneimpiin valmentajiin. Hän valmensi Kärpät Suomen mestaruuteen kausilla 2004–2005, 2006–2007 ja 2007–2008. Valmennusuran neljäs Suomen mestaruus tuli keväällä 2011 HIFK:ssa.