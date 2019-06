Bild: Kiekonheittäjäpariskunta Hartingin kaksoset rikkoivat painoennätyksen

Saksalaisen kiekonheittäjäpariskunnan Robert ja Julia Hartingin viime viikolla syntyneet kaksoset tekivät berliiniläisen Charité-synnytyssairaalan ennätyksen syntymäpainossa, uutisoi Bild. 30. toukokuuta syntyneet poika ja tyttö painoivat 3820 ja 3015 grammaa.

– Olen ollut 29 vuotta Charitéssa, enkä muista, että maailmaan olisi tullut isompia kaksosia. Heillä on todella mahtava paino. Se on kaksosille poikkeuksellista, koska he joutuvat jakamaan kohdussa kaiken ja syntyvät yleensä aikaisemmin, synnytyssairaalan ylilääkäri Wolfgang Henrich kertoi.

Olympiavoittaja ja kolminkertainen maailmanmestari Robert Harting kertoi Instagramissa, että synnytys kesti 15 tuntia. Robert Hartingilla on pituutta 201 senttiä, kun taas Julia Harting on 192-senttinen.