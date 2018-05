Bolt väistyi katsomoon ja van Niekerk toipuu polvileikkauksesta

– Starttirahojen taso on tullut pikkuhiljaa alas. Ainakaan se ei ole kasvusuunnassa. Markkina ei ole helppo, Heiska paljastaa.

Korkeushypyn kaksinkertainen maailmanmestari Mutaz Essa Barshim on varma tippi, sillä qatarilainen on pomppinut viisi vuotta yhtä mittaa 240:een.

– On mielenkiintoista nähdä, miten hän jatkaa supernousuaan ja riittääkö kehitys jopa superstaran asemaan.

– Tavallaan se on myös hieno asia, sillä tasaiset kilpailut ovat ainakin minusta hienointa huippu-urheilussa.

Yleisurheilumanageri Tero Heiska kuvaa yleisurheilukisoja vaikeaksi markkinaksi sekä kansainvälisesti että kansallisesti. Timanttiliigassa urheilijabudjetit ovat olleet laskussa viime vuodet, eikä helppoa ole Suomessakaan. Heiska nostaa silti mallikkaaksi esimerkiksi Paavo Nurmen kisat Turussa.

– Turulle täytyy antaa krediittiä hyvin järjestetystä ja hyvin markkinoidusta tapahtumasta. Siellä tehdään loistavaa työtä, Heiska kehaisee 5. kesäkuuta järjestettävää World Chanllege -sarjan kilpailua, jonka kansikuvapoikina pullistelevat keihäänheittäjät Tero Pitkämäki, Johannes Vetter ja Thomas Röhler.

– Paikkakunnalla on vahva tahtotila kehittää tapahtumaa Paavo Nurmen nimen siivittämänä. Kilpailu järjestetään loistavissa oloissa, kenttä on yksi maailman hienoimmista, ja yleisö on löytänyt tapahtuman.

Heiskan arvion mukaan Paavo Nurmen kisat on järjestelyiltään ja koneistoltaan Timanttiliigan tasoa. Timanttiliiga mainitaan silloin tällöin Turun kilpailun yhteydessä, mutta World Challenge -tasolla voi rakentaa yhtä kilpailullisen ja yhtä viihdyttävän kilpailutapahtuman edullisemmin.

– En tiedä, miten tärkeää paikka Timanttiliigassa olisi Turulle ja turkulaisille, Heiska pohtii ja varoo ottamasta asiaan kantaa turkulaisten puolesta.

Kotimaan kisojen ykkössarja on vaihtunut gp-kisoiksi. Kilpailut järjestetään Espoossa (13.6.), Kuortaneella (23.6.), Joensuussa (4.7.), Lapinlahdella (28.7.) ja Lappeenrannassa (22.8.).